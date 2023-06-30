Король Чарльз оголосив війну слимакам

Хоч Королівське садівниче товариство і вважає їх "друзями", але король ненавидить слимаків, які пожирають його улюблені рослини.

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Близький друг короля Чарльза і відомий садівник Алан Тітчмарш сказав, що король Великобританії ненавидить слимаків і оголосив їм справжню війну. Попри те, що Королівське садівниче товариство закликає вважати їх "друзями". Про це пише Daily Star.

За словами Тітчмарша, король Чарльз має пекучу ненависть до слимаків, тому що вони харчуються його улюбленими рослинами.

І Алан його в цьому "хрестовому поході" повністю підтримує. Тож вони вирішили вести "війну" проти рішення Королівського садівничого товариства розглядати слимаків як "наших друзів", а не як "шкідників".

74-річний садівник сказав, що слимаки — це "скалка в дупі", і король з ним згоден. Алан, який є віцепрезидентом RHS, сказав: "Короля я бачу досить регулярно — ми часто розмовляємо і скаржимося один одному на слимаків. Не намагайтеся довести, що вони — наші друзі, вони доставляють незручності".

Король Чарльз обожнює природу Фото: Clarence House/Instagram

Доктор Енді Солсбері, голова відділу здоров'я рослин RHS, сказав: "Уникнення терміна "шкідник" запобігає тому, що всі види в групі вважаються шкідливими, і дає змогу вести бесіду, подібну до цієї".

Букінгемський палац відмовився від коментарів.

Нагадаємо, принц Чарльз обожнює садівництво і сам проєктує сади у своїх маєтках. Також він цікавиться екологією, причому багато з його заяв свого часу вважалися примхою, але з часом стало зрозуміло, що принц знав про що говорить.

Навіть його знаменитий ретро-автомобіль працює на вині та сирі.

"Мій старий Aston Martin, яким я користуюся вже 51 рік, працює — ви можете в це повірити — на надлишках англійського білого вина і сироватці, отриманій у процесі виготовлення сиру", — говорив король.

Принц Чарльз із синами Фото: Getty Images

Ще король любить білок і завжди залишає для них горішки в кишенях своєї куртки.

Утім, нещодавно на володіння короля Чарльза напали екоактивісти і вкрали з ферми трьох ягнят.