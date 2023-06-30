Шварценеггер рассказал, почему мать боялась за его сексуальную ориентацию

Мама актера очень сильно переживала за сексуальную ориентацию сына.

Related video

76-летний актер, семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" и бывший губернатор Калифорнии рассказал, что будучи подростком и мечтая о карьере бодибилдера, развешивал на стенах своей комнаты плакаты с изображением боксеров, борцов и бодибилдеров. На это очень неожиданно отреагировала его мать. Историю из жизни Арни рассказал в Музее Академии на встрече "Вечер с Арнольдом Шварценеггером".

По его словам, когда он представлял свое будущее в качестве профессионального бодибилдера, то развешивал на стенах фотографии мускулистых мужчин без футболок, чтобы вдохновляться их физической подготовкой. Однако пока парень развешивал такие плакаты, его мать втайне плакала, считая, что у ее сына нетрадиционная сексуальная ориентация, пишет Daily Mail.

"Моя мама всегда смотрела на эту стену и сказала: "У всех твоих друзей есть фотографии девушек". Где я неправа?", – вспоминал актер.

В конце концов она обратилась к местному врачу.

"Она каждый день плакала перед стеной, пока не позвонила доктору, нашему домашнему врачу. Она спросила врача: "Вы можете мне помочь? Я не знаю, что-то не так с моим сыном, потому что его стена полна голых мужчин. У всех друзей Арнольда над кроватями висят фотографии девушек. А у Арнольда нет девушек", – говорит звезда боевиков. Доктор сказал ей, что ничего страшного не произошло.

"Это вполне нормально для детей в этом возрасте. Они боготворят сильных мужчин. Не беспокойтесь об этом. Он не гей",– ответил ей врач.

Шварценеггер добавил, что для его матери было самым большим кошмаром узнать, что ее мальчик любит не девочек.

Арнольд рассказал, что одним из его главных героев в юности была звезда "Геркулеса" Сив Ривз и английский бодибилдер Рег Парк. Он начал следить за всем, что они делали, читая все, что нужно было знать об этом виде спорта.

"Когда я прочитал, что Рег Парк тренировался по пять часов в день, поднимая тяжелый вес и выполняя 50-60 подходов упражнений и поднимая 50 тонн веса в день, я делал то же самое. Мои родители думали, что у меня немного болит голова, и они думали, что я переусердствую, я был одержим, и это плохо для моего здоровья", — добавил он.

Звезда, как известно, добился успеха в бодибилдинге, настолько, что он фактически победил Рега в 1970 году на профессиональном соревновании NABBA Mr Universe в Лондоне.

У бодибилдера были сложные отношения с обоими родителями, и Аурелия Ядрни Шварценеггер изначально не одобряла его интерес к наращиванию мышечной массы, считая это "легкомысленным занятием".

Во время продвижения своей книги "Вспомнить все" актер поделился, что у него также были бурные отношения со своим отцом, Густавом Шварценеггером, который был нацистом.

Несмотря на критику родителей, Шварценеггер стал самым молодым "Мистером Олимпия" в 1967 году в возрасте 20 лет.

Позже он женился на Марии Шрайвер, и в этом браке родились четверо детей. У актера также есть внебрачный сын Джозеф, которого родила домработница их семьи.

Ранее Фокус писал, как жена отреагировала, узнав о его внебрачном ребенке.