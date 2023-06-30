Шварценеггер розповів, чому мати боялася за його сексуальну орієнтацію

Мама актора дуже сильно переживала за сексуальну орієнтацію сина.

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76-річний актор, семиразовий володар титулу "Містер Олімпія" і колишній губернатор Каліфорнії розповів, що будучи підлітком і мріючи про кар'єру бодібілдера, розвішував на стінах своєї кімнати плакати із зображенням боксерів, борців і бодібілдерів. На це дуже несподівано відреагувала його мати. Історію з життя Арні розповів у Музеї Академії на зустрічі "Вечір з Арнольдом Шварценеггером".

За його словами, коли він уявляв своє майбутнє як професійний бодібілдер, то розвішував на стінах фотографії м'язистих чоловіків без футболок, щоб надихатися їхньою фізичною підготовкою. Однак поки хлопець розвішував такі плакати, його мати потай плакала, вважаючи, що в її сина нетрадиційна сексуальна орієнтація, пише Daily Mail.

"Моя мама завжди дивилася на цю стіну і сказала: "У всіх твоїх друзів є фотографії дівчат". Де я неправа?", — згадував актор.

Зрештою вона звернулася до місцевого лікаря.

"Вона щодня плакала перед стіною, поки не зателефонувала нашому домашньому лікарю. Вона запитала лікаря: "Ви можете мені допомогти? Я не знаю, щось не так із моїм сином, тому що його стіна повна голих чоловіків. У всіх друзів Арнольда над ліжками висять фотографії дівчат. А в Арнольда немає дівчат", — каже зірка бойовиків. Лікар сказав їй, що нічого страшного не сталося.

"Це цілком нормально для дітей у цьому віці. Вони обожнюють сильних чоловіків. Не турбуйтеся про це. Він не гей",- відповів доктор.

Шварценеггер додав, що для його матері було найбільшим кошмаром дізнатися, що її хлопчик любить не дівчаток.

Арнольд розповів, що одним із його головних героїв у юності була зірка "Геркулеса" Сів Рівз та англійський бодібілдер Рег Парк. Він почав стежити за всім, що вони робили, читаючи все, що потрібно було знати про цей вид спорту.

"Коли я прочитав, що Рег Парк тренувався по п'ять годин на день, піднімаючи важку вагу і виконуючи 50-60 підходів вправ і піднімаючи 50 тонн ваги на день, я робив те ж саме. Мої батьки думали, що у мене трохи болить голова, і вони думали, що я перестараюся, я був одержимий, і це погано для мого здоров'я", — додав він.

Зірка, як відомо, домігся успіху в бодібілдингу, настільки, що він фактично переміг Рега 1970 року на професійному змаганні NABBA Mr Universe в Лондоні.

У бодібілдера були складні стосунки з обома батьками, і Аурелія Ядрні Шварценеггер від початку не схвалювала його інтерес до нарощування м'язової маси, вважаючи це "легковажним заняттям".

Під час просування своєї книги "Згадати все" актор поділився, що у нього також були бурхливі стосунки зі своїм батьком, Густавом Шварценеггером, який був нацистом.

Незважаючи на критику батьків, Шварценеггер став наймолодшим "Містером Олімпія" 1967 року у віці 20 років.

Пізніше він одружився з Марією Шрайвер, і в цьому шлюбі народилися четверо дітей. В актора також є позашлюбний син Джозеф, якого народила хатня робітниця їхньої родини.

Раніше Фокус писав, як дружина відреагувала, дізнавшись про його позашлюбну дитину.