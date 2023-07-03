Фронтмен Imagine Dragons завоевал бронзовую медаль на турнире по джиу-джитсу

На трибуне певца поддерживала его подруга, актриса Минка Келли.

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35-летний американский певец и фронтмен группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс продемонстрировал еще один свой талант. В этот раз не вокальный, а спортивный. Музыкант стал участником турнира по джиу-джитсу, на который его сопровождала его новая подруга, актриса Минка Келли, пишет Daily Mail.

Артист участвовал в турнире Masters 2 на чемпионате мира по джиу-джитсу World League Worlds 2023 в павильоне Поли Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В напряженном поединке он победил Рокки Бэнга, но проиграл Тайри Сакстону-младшему. Дэн выиграл два матча подряд у Кента Брауэра и Мойзеса Листера и завоевал бронзу.

Его подруга Минка Келли также была замечена на трибунах, где поджрбадривала своего мужчину, а затем пара вместе уходила. Музыкант был одет в белое ги из тренировочной академии Ренцо Грейси в Лос-Анджелесе с белым поясом, и на шее у него висела бронзовая медаль.

Минка надела белое платье с глубоким вырезом, дополнив образ красной сумочкой и босоножками с тонкими пряжками.

Недавно СМИ сообщили о том, что отношения между парой становятся все более серьезными.

"Минка и Дэн так влюблены друг в друга. "У них обоих дела идут замечательно", – сообщает US Weekly со ссылкой на источник, близкий к паре.

Впервые актрису и певца заметили вместе в ноябре 2022 года. Все начиналось с дружбы, но теперь они все чаще проводят время вместе.

Дэн недавно развелся с женой, певицей Эйжей Фолкман, которая за 12 лет брака родила ему четырех детей: дочерей Эрроу Ив, Джиа Джеймс и Коко Рэй, а также сына Валентайна.

Ранее Фокус рассказывал, что Дэн Рейнольдс неоднократно выражал свою поддержку Украине, а мальчику, который снялся в клипе на песню группы, теперь отстроят разрушенный россиянами дом в Николаевской области.