Фронтмен Imagine Dragons завоював бронзову медаль на турнірі з джиу-джитсу

На трибуні співака підтримувала його подруга, актриса Мінка Келлі.

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35-річний американський співак і фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс продемонстрував ще один свій талант. Цього разу не вокальний, а спортивний. Музикант став учасником турніру з джиу-джитсу, на який його супроводжувала його нова подруга, актриса Мінка Келлі, пише Daily Mail.

Артист брав участь у турнірі Masters 2 на чемпіонаті світу з джиу-джитсу World League Worlds 2023 у павільйоні Полі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. У напруженому поєдинку він переміг Роккі Бенга, але програв Тайрі Сакстону-молодшому. Ден виграв два матчі поспіль у Кента Брауера і Мойзеса Лістера і завоював бронзу.

Його подруга Мінка Келлі також була помічена на трибунах, де підбадьорювала свого коханого, а потім пара разом ішла. Музикант був одягнений у біле гі з тренувальної академії Ренцо Грейсі в Лос-Анджелесі з білим поясом, і на шиї у нього висіла бронзова медаль.

Мінка вибрала білу сукню з глибоким вирізом, доповнивши образ червоною сумочкою і босоніжками з тонкими пряжками.

Нещодавно ЗМІ повідомили про те, що стосунки між парою стають дедалі серйознішими.

"Мінка і Ден так закохані одне в одного. "У них обох справи йдуть чудово", — повідомляє US Weekly з посиланням на джерело, близьке до пари.

Уперше акторку та співака помітили разом у листопаді 2022 року. Усе починалося з дружби, але тепер вони все частіше проводять час разом.

Ден нещодавно розлучився з дружиною, співачкою Ейжею Фолкман, яка за 12 років шлюбу народила йому чотирьох дітей: доньок Ерроу Ів, Джіа Джеймс і Коко Рей, а також сина Валентайна.

Раніше Фокус розповідав, що Ден Рейнольдс неодноразово висловлював свою підтримку Україні, а хлопчикові, який знявся в кліпі на пісню гурту, тепер відбудують зруйнований росіянами будинок у Миколаївській області.