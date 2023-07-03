Дуэйн "Скала" Джонсон рассказал и показал, как поймать большую рыбу (видео)

У актера есть несколько водоемов, где он разводит большеротых окуней и другую рыбу.

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51-летний бывший рестлер и один из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда Дуэйн "Скала" Джонсон продемонстрировал 386 миллионам своих подписчиков в Instagram еще один свой талант. Оказывается, знаменитость очень любит и умеет ловить рыбу. В соцсети он рассказал секреты удачной рыбалки и поделился рекомендациями, как поймать действительно большую рыбу.

Актер опубликовал видео, где позирует рядом с огромным окунем.

"Я ждал, пока она выследит рыбу в устье озера, загоняя ее обратно в залив. Один заброс примерно в 3 футах от того места, куда, как я думаю, она направляется – дайте ей упасть на несколько секунд, несколько рывков, как джеркбейт, медленно катите, терпение… БУМ! Я использую легкую снасть, и с таким большим окунем я не пытаюсь вытащить его на берег, поэтому я всегда буду заходить в воду, чтобы поймать его. Надеюсь, вы, ребята, хорошо порыбачите в эти праздничные выходные", – говорится в подписи.

Во втором посте он рассказал, что недавно пойманный им окунь не просто попался на приманку: он уничтожила ее. Однако Джонсон нашел способ помочь вызволить приманку и объяснил, почему рыбалка важна для него.

"Рыбалка (и наслаждение своей землей) — мое любимое занятие. Рыбалка позволяет мне замедлиться от сумасшествия жизни. У меня есть несколько участков с акрами воды, где я развожу рыбу. Большеротый окунь, полосатики, форель, солнечная рыба и т. д. У меня также есть большие, уродливые, злые черепахи, которые откусят вам пальцы, так что будьте осторожны. Уже более 15 лет я тесно сотрудничаю с научными группами управления для создания наиболее оптимальной экосистемы для процветания рыбы. Многому научился. Классные штуки. Я их не ем. Я всегда отпускаю их обратно. Да, я обычно захожу в воду, чтобы помочь рыбам справиться с накоплением молочной кислоты в мышцах (точно так же, как люди после тяжелой тренировки), чтобы помочь вернуть кислород обратно в их жабры", – пишет Джонсон.

Ранее Фокус писал, что в марте Дуэйн Джонсон показал пополнение в семье.