Двейн "Скеля" Джонсон розповів і показав, як зловити велику рибу (відео)

У актора є кілька водойм, де він розводить великоротих окунів та іншу рибу.

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51-річний колишній рестлер й один із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду Двейн "Скеля" Джонсон продемонстрував 386 мільйонам своїх підписників в Instagram ще один талант. Виявляється, знаменитість дуже любить і вміє ловити рибу. У соцмережі він розповів секрети вдалої риболовлі та поділився рекомендаціями, як упіймати справді велику рибу.

Актор опублікував відео, де позує поруч із величезним окунем.

"Я чекав, поки вона вистежить рибу в гирлі озера, заганяючи її назад у затоку. Один закид приблизно за 3 фути від того місця, куди, як я думаю, вона прямує, — дайте їй впасти на кілька секунд, кілька ривків, як джеркбейт, повільно котите, терпіння... БУМ! Я використовую легку снасть, і з таким великим окунем я не намагаюся витягнути його на берег, тому я завжди буду заходити у воду, щоб зловити його. Сподіваюся, ви, хлопці, добре порибалите цими святковими вихідними", — ідеться в підписі.

У другому пості він розповів, що нещодавно спійманий ним окунь не просто попався на приманку: він знищив її. Однак Джонсон знайшов спосіб допомогти визволити приманку і пояснив, чому риболовля важлива для нього.

"Риболовля (і насолода своєю землею) — моє улюблене заняття. Риболовля дозволяє мені сповільнитися від божевілля життя. У мене є кілька ділянок з акрами води, де я розводжу рибу. Великоротий окунь, смугастики, форель, сонячна риба тощо. У мене також є великі, потворні, злі черепахи, які відкусять вам пальці, тож будьте обережні. Уже понад 15 років я тісно співпрацюю з науковими групами управління для створення найбільш оптимальної екосистеми для процвітання риби. Багато чому навчився. Класні штуки. Я їх не їм. Я завжди відпускаю їх назад. Так, я зазвичай заходжу у воду, щоб допомогти рибам впоратися з накопиченням молочної кислоти в м'язах (точно так само, як люди після важкого тренування), щоб допомогти повернути кисень назад у їхні зябра", — пише Джонсон.

Раніше Фокус писав, що в березні Двейн Джонсон показав поповнення в родині.