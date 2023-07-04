Звезды "Игры престолов" второй раз стали родителями

У пары родилась девочка. Ее имя, как и имя старшего сына, которому два года, супруги не разглашают.

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36-летний британский актер Кит Харингтон и его жена Роуз Лесли, которые познакомились во время съемок сериала "Игра престолов" и поженились в 2018 году, второй раз стали родителями. Об этом сообщается на фан-странице Кита в Instagram. Рождение дочери пара через своего представителя подтвердила в своем заявлении для таблоида Page Six.

Особых подробностей о ребенка супруги не разглашали.

У Кита и Роуз подрастает двухлетний сын.

В начале этого года Кит подтвердил, что его супруга снова беременна. В эфире "Вечернее шоу" с Джимми Фэллоном актер, сыгравший Джона Сноу, признался, что "напуган" перспективой расширения их семьи.

"Я в ужасе. С первым ребенком вы как будто идете сквозь облака и танцуете среди полей маргариток в течение 9 месяцев, ну — мужчина в любом случае. На этот раз проверка реальности происходит намного быстрее, и ты становишься практичным, типа, очень быстро", – признался он.

Кит и Роуз, которые встретились на съемках драмы HBO "Игра престолов" в 2011 году, прежде чем пожениться семь лет спустя, последние девять месяцев готовили первенца к тому, что у него появится братик или сестричка.

Пара предпочитает держать свою личную жизнь подальше от внимания и не раскрывает имя своего двухлетнего сына, который родился в феврале 2021 года.

Всего пару недель назад Роуз была замечена со своей сестрой на прогулке в Лондоне. На ней был красивый зеленый цветочный сарафан в сочетании с серо-коричневыми биркенштоками и сумкой через плечо. Актриса завершила образ шикарными солнцезащитными очками и красивыми золотыми украшениями.

Хотя Кит и Роуз известны своими ролями в "Игре престолов", у них обоих есть и другие впечатляющие заслуги. Лесли известна своей ролью Гвен Доусон в первом сезоне "Аббатства Даунтон" и Майи Ринделл в "Хорошей битве". Она также появилась в драме BBC "Бдение" и сериале HBO "Жена путешественника во времени" вместе с Тео Джеймсом.

Кит, прославившийся в роли Джона Сноу, появлялся в проектах "Современная любовь", "Экстраполяции" Apple TV+ и "Порох". Кит также снялся в фильмах "Вечные" и "Как приручить дракона: Скрытый мир".

Ранее Фокус писал, что королева-консорт Камилла и Джон Сноу из "Игры престолов" оказались дальними родственниками.