Зірки "Гри престолів" вдруге стали батьками

У пари народилася дівчинка. Її ім'я, як і ім'я старшого сина, якому два роки, подружжя не розголошує.

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36-річний британський актор Кіт Герінґтон і його дружина Роуз Леслі, які познайомилися під час зйомок серіалу "Гра престолів" й одружилися 2018 року, вдруге стали батьками. Про це повідомляють на фан-сторінці Кіта в Instagram. Народження доньки пара через свого представника підтвердила у своїй заяві для таблоїда Page Six.

Особливих подробиць про дитину подружжя не розголошувало.

У Кіта і Роуз підростає дворічний син.

На початку цього року Кіт підтвердив, що його дружина знову вагітна. В ефірі "Вечірнє шоу" з Джиммі Феллоном актор, який зіграв Джона Сноу, зізнався, що "наляканий" перспективою розширення їхньої сім'ї.

"Я в жаху. З першою дитиною ви начебто йдете крізь хмари і танцюєте серед полів маргариток протягом 9 місяців, ну — чоловік у будь-якому разі. Цього разу перевірка реальності відбувається набагато швидше, і ти стаєш практичним, типу, дуже швидко", — зізнався він.

Кіт і Роуз, які зустрілися на зйомках драми HBO "Гра престолів" 2011 року, перш ніж одружитися сім років по тому, останні дев'ять місяців готували первістка до того, що в нього з'явиться братик або сестричка.

Пара вважає за краще тримати своє особисте життя подалі від уваги й не розкриває ім'я свого дворічного сина, який народився в лютому 2021 року.

Лише кілька тижнів тому Роуз була помічена зі своєю сестрою на прогулянці в Лондоні. На ній був гарний зелений квітковий сарафан у поєднанні з сіро-коричневими біркенштоками і сумкою через плече. Актриса завершила образ шикарними сонцезахисними окулярами і красивими золотими прикрасами.

Хоча Кіт і Роуз відомі ролями у "Грі престолів", у них обох є й інші вражаючі заслуги. Леслі відома своєю роллю Гвен Доусон у першому сезоні "Абатства Даунтон" і Маї Рінделл у "Хорошій битві". Вона також з'явилася в драмі BBC "Пильнування" і серіалі HBO "Дружина мандрівника в часі" разом з Тео Джеймсом.

Кіт, який прославився в ролі Джона Сноу, з'являвся в проєктах "Сучасне кохання", "Екстраполяції" Apple TV+ і "Порох". Він також знявся у фільмах "Вічні" і "Як приручити дракона: Прихований світ".

Раніше Фокус писав, що королева-консорт Камілла і Джон Сноу з "Гри престолів" виявилися далекими родичами.