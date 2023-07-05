Пинк заявила о желании уехать из США и назвала страну мечты

В феврале следующего года у Пинк стартует стадионный тур, в рамках которого она даст в Австралии семь концертов.

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43-летняя американская певица Алиша Бет Мур, более известная поклонникам под псевдонимом Пинк, и ее муж Кэри Харт планируют переехать в Австралию и начать новую главу семейной жизни, сообщает ресурс New Idea.

Артистка ранее неоднократно признавалась, что ей очень нравится эта страна, и мечтала жить там.

"Австралия будет таким особенным временем. Создание базы их долгожданной мечты, где они смогут сбежать от зимних месяцев, будет именно тем, что доктор прописал", — сказал журалистам инсайдер, близкий к семье.

Еще в феврале Пинк говорила о том, что считает Австралию своим вторым домом, а также изучает возможность получения гражданства.

"В прошлом году я думала о подаче заявления на получение гражданства, я даже не шучу", – заявила она в программе "60 минут Австралии"

Певица сказала мужу, что они должны переехать, и добавила, что не может дождаться, когда начнется ее тур по этой стране-материку. У нее запланирован тур на стадионах в семи городах Австралии, и стартует он на стадионе Allianz в Сиднее 9 февраля 2024 года. Тур приурочен к продвижению девятого альбома Пинк, который выходит 17 февраля.

Хотя певица уже гастролировала по Австралии несколько раз, ранее она выступала только на площадках размером с арену, так что это будет ее первый полноценный тур по стадионам.

У Кэри и Пинк двое детей — 11-летняя дочь Уиллоу и шестилетний сын Джеймсон. Как они относятся к планам своей матери, артистка пока не рассказала.

Ранее Фокус писал, что Пинк выступила в защиту женской команды по пляжному гандболу из Норвегии, которую на днях оштрафовали за то, что они вышли на поле в удобных шортах вместо бикини, которые являются официальной экипировкой в данном виде спорта.