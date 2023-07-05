Пінк заявила про бажання виїхати зі США і назвала країну мрії

У лютому наступного року у Пінк стартує стадіонний тур, у рамках якого вона дасть в Австралії сім концертів.

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43-річна американська співачка Аліша Бет Мур, більш відома прихильникам під псевдонімом Пінк, та її чоловік Кері Гарт планують переїхати в Австралію і почати нову главу сімейного життя, повідомляє ресурс New Idea.

Артистка раніше неодноразово зізнавалася, що їй дуже подобається ця країна, і мріяла жити там.

"Австралія буде таким особливим часом. Створення бази їхньої довгоочікуваної мрії, де вони зможуть втекти від зимових місяців, буде саме тим, що лікар прописав", — сказав журалістам інсайдер, близький до сім'ї.

Ще в лютому Пінк говорила про те, що вважає Австралію своєю другою домівкою, а також вивчає можливість отримання громадянства.

"Минулого року я думала про подання заяви на отримання громадянства, я навіть не жартую", — заявила вона в програмі "60 хвилин Австралії"

Співачка сказала чоловікові, що вони мають переїхати, і додала, що не може дочекатися, коли розпочнеться її тур цією країною-материкою. У неї запланований тур на стадіонах у семи містах Австралії, і стартує він на стадіоні Allianz у Сіднеї 9 лютого 2024 року. Тур приурочений до просування дев'ятого альбому Пінк, який виходить 17 лютого.

Хоча співачка вже гастролювала Австралією кілька разів, раніше вона виступала тільки на майданчиках розміром з арену, тож це буде її перший повноцінний тур стадіонами.

У Кері та Пінк двоє дітей — 11-річна донька Віллоу та шестирічний син Джеймсон. Як вони ставляться до планів своєї матері, артистка поки не розповіла.

Раніше Фокус писав, що Пінк виступила на захист жіночої команди з пляжного гандболу з Норвегії, яку днями оштрафували за те, що вони вийшли на поле в зручних шортах замість бікіні, які є офіційним екіпіруванням у цьому виді спорту.