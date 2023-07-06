В одном из эпизодов сиквела "Секса в большом городе" появится Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс.

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57-летняя американская актриса Синтия Никсон обеспокоена реакцией фанатов на возвращение Ким Кэтролл. Об этом пишет Sunday Times Style.

Звезда сериала "Секс в большом городе", которая получила популярность, исполнив главную роль юриста Миранды Хоббс, сосредоточенной на карьере, выразила некоторое беспокойство в отчаянных попытках фанатов картины справиться с ожиданиями.

"Меня волнует то, что люди будут удивляться, из-за чего вся эта суета. Важно знать, что это очень короткое, очень маленькое возвращение", — отметила актриса.

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Кадр из сериала "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Кэтролл, которая изначально отказалась сниматься в продолжении сериала после ее вражды с коллегой по картине Сарой Джессикой Паркер, порадовала поклонников, сообщив, что она возвращается к роли Саманты Джонс.

"Мы очень надеялись, что об этом люди не узнают, пока не увидят эпизод, и что это будет веселым сюрпризом во время просмотра", — призналась Никсон.

Синтия Никсон и костюмер картины Патриция Филд Фото: Getty Images

Напомним, Ким Кэтролл прокомментировала свое возвращение к культовой картине.

Также Фокус писал о вырезанных откровенных сценах из третьего сезона "Секс в большом городе".