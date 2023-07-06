В одному з епізодів сиквелу "Секс і місто" зʼявиться Кім Кетролл у ролі Саманти Джонс.

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57-річна американська акторка Синтія Ніксон занепокоєна реакцією фанатів на повернення Кім Кетролл. Про це пише Sunday Times Style.

Зірка серіалу "Секс і місто", яка здобула популярність, виконавши головну роль юристки Міранди Гоббс, зосередженої на кар’єрі, висловила певне занепокоєння у відчайдушних спробах фанатів картини справитися з очікуваннями.

"Мене хвилює те, що люди будуть дивуватися, через що вся ця метушня. Важливо знати, що це дуже коротке, дуже маленьке повернення", – зазначила акторка.

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Кадр із серіалу "Секс і місто" Фото: Скриншот

Кетролл, яка спочатку відмовилася зніматися в продовженні серіалу після її ворожнечі з колегою по картині Сарою Джессікою Паркер, порадувала шанувальників, повідомивши, що вона повертається до ролі Саманти Джонс.

"Ми дуже сподівалися, що про це люди не дізнаються, поки не побачать епізод, і що це буде веселим сюрпризом під час перегляду", — зізналася Ніксон.

Синтія Ніксон та костюмер картини Патриція Філд Фото: Getty Images

Нагадаємо, Кім Кетролл прокоментувала своє повернення до культової картини.

Також Фокус писав про вирізані відверті сцени з третього сезону "Секс і місто".