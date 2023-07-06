Бенедикт Камбэрбетч намекнул, когда вернется на экраны в роли Доктора Стрэнджа

Бенедикт Камбэрбетч не стал уточнять, в каком именно фильме появится его герой.

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46-летний британский актер театра и кино Бенедикт Камбербэтч, который совсем недавно стал амбассадором модного дома Prada, обнадежил многочисленных фанатов информацией о том, что в следующем году может вернуться на экраны в образе Доктора Стрэнджа из кинематографической вселенной Marvel. Об этом он рассказал в интервью на JW3 Speaker Series.

""В следующем году готовятся кое-какие каперсы Marvel", – заинтриговал Бенедикт аудиторию, не вдаваясь в дальнейшие подробности.

Последний раз в образе Стрэнджа Камбэрбетч появился в фильме 2022 года "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия".

Пока же поклонникам остается только гадать, где именно они увидят любимого героя. Это может быть отдельный фильм о нем, либо же он станет частью каста картины "Мстители: Династия Кан", выпуск которого намечен на 2026 год. Не исключено, что Камбербэтч сыграет эпизодическую роль в грядущем фильме "Блэйд" или в перезагрузке "Фантастической четверки".

Если говорить о 2024 году, как самом близком по времени, то не исключено, что Стрэндж появится в какой-то из трех картин, запланированных на этот период: "Капитан Америка: О дивный новый мир", "Громовержцы", либо даже "Дэдпул 3".

Камбербэтч впервые сыграл доктора Стивена Стрэнджа в картине "Доктор Стрэндж" 2016 года. Затем он повторил свою роль в фильмах "Тор: Рагнарек" (2017), "Мстители: Война бесконечности" (2018), "Мстители: Финал" (2019), "Человек-паук: Нет пути домой" (2021) и "Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия" (2022).

Поклонники также отметили, что сцена после титров в его последнем фильме намекнула на возможное будущее "Доктора Стрэнджа".

Бенедикт Камбербэтч в роли Доктора Стрейнджа

В одной из сцен Клеа, которую играет Шарлиз Терон, говорит Доктору Стрэнджу, что "он вызвал вторжение, и мы собираемся это исправить". Когда она затем спрашивает Стрэнджа, боится ли он, он отвечает: "Нисколько".

Сейчас актер снимается в сериале Netflix "Эрик" в Нью-Йорке. Действие происходит в Нью-Йорке 1980-х годов, и Бенедикт играет кукловода Винсента, который является создателем чрезвычайно популярного детского телешоу Good Day Sunshine. Он ищет своего пропавшего сына Эдгара.

"Поскольку все более деструктивное поведение Винсента отталкивает его семью, коллег по работе и детективов, пытающихся помочь ему, именно Эрик, иллюзия необходимости, становится его единственным союзником в стремлении вернуть сына домой", – говорится в синопсисе картины.

Эрика создала Эби Морган

"Эрик — это темное и безумное путешествие в самое сердце Нью-Йорка 1980-х, в хороший, плохой и уродливый мир Винсента, гениального кукловода в одном из ведущих детских телешоу Америки", – отметила сценарист.

Съемки шестисерийного сериала стартовали в прошлом месяце в Будапеште, Венгрия, и в некоторых сценах дублируют Нью-Йорк.

В этом году Бенедикт также сыграет главную роль в другом шоу Netflix — фильме Роальда Даля, основанном на "Чудесной истории Генри Шугара".

Ранее Фокус писал, что Бенедикт Камбэрбетч очень испугался за свою семью после того, как в их дом в Лондоне проник злоумышленник с ножом.