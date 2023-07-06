Бенедикт Камбербетч натякнув, коли повернеться на екрани в ролі Доктора Стренджа

Бенедикт Камбербетч не став уточнювати, в якому саме фільмі з'явиться його герой.

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46-річний британський актор театру і кіно Бенедикт Камбербетч, який зовсім нещодавно став амбасадором модного дому Prada, обнадіяв численних фанатів інформацією про те, що наступного року може повернутися на екрани в образі Доктора Стренджа з кінематографічного всесвіту Marvel. Про це він розповів в інтерв'ю на JW3 Speaker Series.

"Наступного року готуються деякі каперси Marvel", — заінтригував Бенедикт аудиторію, не вдаючись у подальші подробиці.

Востаннє в образі Стренджа Камбербетч з'явився у фільмі 2022 року "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля".

Поки ж шанувальникам залишається тільки гадати, де саме вони побачать улюбленого героя. Це може бути окремий фільм про нього, або ж він стане частиною каста картини "Месники: Династія Кан", випуск якого заплановано на 2026 рік. Не виключено, що Камбербетч зіграє епізодичну роль у прийдешньому фільмі "Блейд" або в перезавантаженні "Фантастичної четвірки".

Якщо говорити про 2024 рік, як найближчий за часом, то не виключено, що Стрендж з'явиться в якійсь із трьох картин, запланованих на цей період: "Капітан Америка: О чудовий новий світ", "Громовержці", або навіть "Дедпул 3".

Камбербетч уперше зіграв доктора Стівена Стренджа в картині "Доктор Стрендж" 2016 року. Потім він повторив свою роль у фільмах "Тор: Раґнарок" (2017), "Месники: Війна нескінченності" (2018), "Месники: Завершення" (2019), "Людина-павук: Немає шляху додому" (2021) і "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (2022).

Шанувальники також зазначили, що сцена після титрів у його останньому фільмі натякнула на можливе майбутнє "Доктора Стренджа".

Бенедикт Камбербетч у ролі Доктора Стрейнджа

В одній зі сцен Клеа, яку грає Шарліз Терон, каже Доктору Стренджу, що "він викликав вторгнення, і ми збираємося це виправити". Коли вона потім запитує Стренджа, чи боїться він, він відповідає: "Анітрохи".

Зараз актор знімається в серіалі Netflix "Ерік". Дія відбувається в Нью-Йорку 1980-х років, і Бенедикт грає ляльковода Вінсента, який є творцем надзвичайно популярного дитячого телешоу Good Day Sunshine. Він шукає свого зниклого сина Едгара.

"Оскільки дедалі деструктивніша поведінка Вінсента відштовхує його сім'ю, колег по роботі та детективів, які намагаються допомогти йому, саме Ерік, ілюзія необхідності, стає його єдиним союзником у прагненні повернути сина додому", — йдеться в синопсисі картини.

Еріка створила Ебі Морган

"Ерік — це темна і божевільна подорож у саме серце Нью-Йорка 1980-х, у добрий, поганий і потворний світ Вінсента, геніального ляльковода в одному з провідних дитячих телешоу Америки", — зазначила сценаристка.

Зйомки шестисерійного серіалу стартували минулого місяця в Будапешті, Угорщина, і в деяких сценах дублюють Нью-Йорк.

Цього року Бенедикт також зіграє головну роль в іншому шоу Netflix — фільмі Роальда Даля, заснованому на "Чудовій історії Генрі Шугара".

Раніше Фокус писав, що Бенедикт Камбербетч дуже злякався за свою сім'ю після того, як в їхній будинок у Лондоні проник зловмисник з ножем.