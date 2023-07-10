Мадонну заметили на публике после госпитализации (фото)

В конце июня 2023 года артистка попала в больницу с бактериальной инфекцией.

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64-летнюю американскую певицу Мадонну заметили на публике после госпитализации. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены вышла в свет в Нью-Йорке только через 11 дней после того, как, как сообщается, ее нашли без сознания и "оживили с помощью препарата Наркан", а затем срочно доставили в реанимацию с бактериальной инфекцией.

Эпатажную артистку видели на прогулке с подругой в районе Верхний Ист-Сайд.

Мадонна носила большие солнцезащитные очки, шляпу с широкими полями и кроссовки Nike, а источники сказали, что она выглядела счастливой во время общения со знакомой.

Знаменитость собрала волосы в косички.

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Мадонна

Как известно, Мадонне сделали инъекцию препарата Наркан, который обычно используется для устранения передозировки наркотиков, для борьбы с острым септическим шоком, прежде чем 28 июня 2023 года ее срочно доставили в больницу.

Певица была "прикована к постели", поскольку оставалась "слабой и очень уставшей" после тяжелых испытаний.

Напомним, подруга Мадонны рассказала, как певица сейчас себя чувствует.

Также Фокус писал о вероятной причине попадания Мадонны в больницу.