Мадонну помітили на публіці після госпіталізації (фото)

Наприкінці червня 2023 артистка потрапила до лікарні з бактеріальною інфекцією.

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64-річну американську співачку Мадонну помітили на публіці після госпіталізації. Про це пише Page Six.

Зірка сцени вийшла у світ у Нью-Йорку лише через 11 днів після того, як, як повідомляється, її знайшли без свідомості та "оживили за допомогою препарату Наркан", а потім терміново доправили до реанімації з бактеріальною інфекцією.

Епатажну артистку бачили на прогулянці з подругою у районі Верхній Іст-Сайд.

Мадонна носила великі сонцезахисні окуляри, капелюх з широкими крисами та кросівки Nike, а джерела сказали, що вона виглядала щасливою під час спілкування з подругою.

Знаменитість зібрала волосся в косички.

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Мадонна

Як відомо, Мадонні зробили ін'єкцію препарату Наркан, який зазвичай використовується для усунення передозування наркотиків, для боротьби з гострим септичним шоком, перш ніж 28 червня 2023 її терміново доставили в лікарню.

Співачка була "прикута до ліжка", оскільки залишалася "слабкою та дуже втомленою" після важких випробувань.

Нагадаємо, подруга Мадонни розповіла, як співачка зараз себе почуває.

Також Фокус писав про ймовірну причину потрапляння Мадонни до лікарні.