Том Круз все еще собирается снимать фильм в космосе за 200 миллионов долларов

О картине на МКС Том Круз говорил еще три года назад. Фильм поддерживается компанией Universal.

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Том Круз рассказал, что он усердно работает над созданием первого фильма в космосе. Проект обойдется в 200 миллионов долларов. Об этом он сообщил в интервью Variety.

61-летний Том Круз три года не говорил о своих амбициозных планах и его поклонники уже подумали, что он отказался от съемок в космосе. Но он сообщил, что все в силе.

"Мы усердно работали над этим, и посмотрим, куда мы придем", — сказал он на премьере своего последнего фильма "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1" в Нью-Йорке.

Новый фильм Круза, который будет сниматься в космосе, поддерживается компанией Universal, однако дата начала производства еще не определена, пояснил Круз.

В 2020 году НАСА подтвердило, что Круз работает над проектом по съемке фильма в открытом космосе на борту Международной космической станции. Сообщается, что ему будет помогать Space X Илона Маска.

Если он получит добро, постановка станет первым приключенческим художественным фильмом, снятым в открытом космосе.

Том Круз на съемках "Миссия невыполнима" Фото: Getty Images

"Мы очень рады работать с Томом Крузом над фильмом на борту Международной космической станции. Нам нужны популярные СМИ, чтобы вдохновить новое поколение инженеров и ученых на воплощение амбициозных планов НАСА в реальность", — написал тогда Джим Брайденстайн из НАСА в Twitter.

57-летний Дуг Лиман, который работал с Томом над фильмом "Грань будущего", назначен режиссером.

Если все пойдет по плану, режиссеру тоже придется отправиться на орбиту. И он отметил, что очень "воодушевлен".

Илон Маск отреагировал на слухи в Twitter. "Должно быть очень весело!", — написал он.

Председатель Universal Донна Лэнгли намекнула на будущий блокбастер, сказав ВВС: "Мы с Томом разрабатываем отличный проект, в котором действительно предполагается, что он доставит ракету на космическую станцию".

Она сказала, что действие фильма "на самом деле происходит на Земле, а затем персонаж должен отправиться в космос, чтобы спасти положение".

"Надеюсь, он станет первым гражданским лицом, совершившим выход в открытый космос за пределы Международной космической станции", — отметила Донна и уточнила, что Круз сыграет "неудачливого парня", который оказывается единственным, кто может спасти Землю.

Напомним, амбициозные планы Тома круза неожиданно спровоцировали новую "космическую гонку". В РФ тут же заявили, что первые снимут фильм в космосе. И воплотили это в реальность.

В итоге на МКС отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Пересильд по сюжету фильма "Вызов" досталась роль доктора, которая должна спасти космонавта, сделав ему операцию на борту космической станции.

Пересильд и Шипенко провели на МКС 12 дней и отсняли 40 минут материала. В итоге их незапланированный полет полностью нарушил работу станции. Так, два космонавта остались на Земле, и один из них, 52-летний Андрей Бабкин в космос никогда не полетит, а еще двое, которые работали на МКС, домой смогли вернуться на полгода позже, чем было запланировано. Стоимость полета Пересильд и Шипенко Роскосмос не озвучил. Бюджет фильма составил 22 миллиона долларов. Премьера состоялась 20 апреля 2023 года.