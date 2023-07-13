Том Круз усе ще збирається знімати фільм у космосі за 200 мільйонів доларів
Про картину на МКС Том Круз говорив ще три роки тому. Фільм підтримується компанією Universal.
Том Круз розповів, що він старанно працює над створенням першого фільму в космосі. Проєкт обійдеться в 200 мільйонів доларів. Про це він повідомив в інтерв'ю Variety.
61-річний Том Круз три роки не говорив про свої амбітні плани і його шанувальники вже подумали, що він відмовився від зйомок у космосі. Але він повідомив, що все в силі.
"Ми старанно працювали над цим, і подивимося, куди ми прийдемо", — сказав він на прем'єрі свого останнього фільму "Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина 1" у Нью-Йорку.
Новий фільм Круза, який зніматиметься в космосі, підтримується компанією Universal, проте дата початку виробництва ще не визначена, пояснив Круз.
У 2020 році НАСА підтвердило, що Круз працює над проєктом зі зйомки фільму у відкритому космосі на борту Міжнародної космічної станції. Повідомляється, що йому допомагатиме Space X Ілона Маска.
Якщо він отримає добро, постановка стане першим пригодницьким художнім фільмом, знятим у відкритому космосі.
"Ми дуже раді працювати з Томом Крузом над фільмом на борту Міжнародної космічної станції. Нам потрібні популярні ЗМІ, щоб надихнути нове покоління інженерів і вчених на втілення амбітних планів НАСА в реальність", — написав тоді Джим Брайденстайн із НАСА у Twitter.
57-річний Дуг Ліман, який працював з Томом над фільмом "Грань майбутнього", призначений режисером.
Якщо все піде за планом, режисерові теж доведеться вирушити на орбіту. І він зазначив, що дуже "натхнений".
Ілон Маск відреагував на чутки у Twitter. "Має бути дуже весело!", — написав він.
Голова Universal Донна Ленглі натякнула на майбутній блокбастер, сказавши ВВС: "Ми з Томом розробляємо чудовий проєкт, у якому справді передбачається, що він доставить ракету на космічну станцію".
Вона сказала, що дія фільму "насправді відбувається на Землі, а потім персонаж має вирушити в космос, щоб врятувати становище".
"Сподіваюся, він стане першою цивільною особою, яка здійснила вихід у відкритий космос за межі Міжнародної космічної станції", — зазначила Донна й уточнила, що Круз зіграє "хлопця-невдаху", який виявляється єдиним, хто може врятувати Землю.
Нагадаємо, амбітні плани Тома Круза несподівано спровокували нові "космічні перегони". У РФ тут же заявили, що перші знімуть фільм у космосі. І втілили це в реальність.
У підсумку на МКС вирушили актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко. Пересільд за сюжетом фільму "Виклик" дісталася роль лікаря, яка має врятувати космонавта, зробивши йому операцію на борту космічної станції.
Пересільд і Шипенко провели на МКС 12 днів і відзняли 40 хвилин матеріалу. У підсумку їхній незапланований політ повністю порушив роботу станції. Так, два космонавти залишилися на Землі, і один із них, 52-річний Андрій Бабкін, у космос ніколи не полетить, а ще двоє, які працювали на МКС, додому змогли повернутися на півроку пізніше, ніж було заплановано. Вартість польоту Пересільд і Шипенка Роскосмос не озвучив. Бюджет фільму склав 22 мільйони доларів. Прем'єра відбулася 20 квітня 2023 року.