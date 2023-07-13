Том Круз усе ще збирається знімати фільм у космосі за 200 мільйонів доларів

Про картину на МКС Том Круз говорив ще три роки тому. Фільм підтримується компанією Universal.

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Том Круз розповів, що він старанно працює над створенням першого фільму в космосі. Проєкт обійдеться в 200 мільйонів доларів. Про це він повідомив в інтерв'ю Variety.

61-річний Том Круз три роки не говорив про свої амбітні плани і його шанувальники вже подумали, що він відмовився від зйомок у космосі. Але він повідомив, що все в силі.

"Ми старанно працювали над цим, і подивимося, куди ми прийдемо", — сказав він на прем'єрі свого останнього фільму "Місія нездійсненна: Смертельна розплата. Частина 1" у Нью-Йорку.

Новий фільм Круза, який зніматиметься в космосі, підтримується компанією Universal, проте дата початку виробництва ще не визначена, пояснив Круз.

У 2020 році НАСА підтвердило, що Круз працює над проєктом зі зйомки фільму у відкритому космосі на борту Міжнародної космічної станції. Повідомляється, що йому допомагатиме Space X Ілона Маска.

Якщо він отримає добро, постановка стане першим пригодницьким художнім фільмом, знятим у відкритому космосі.

Том Круз на зйомках "Місія нездійсненна" Фото: Getty Images

"Ми дуже раді працювати з Томом Крузом над фільмом на борту Міжнародної космічної станції. Нам потрібні популярні ЗМІ, щоб надихнути нове покоління інженерів і вчених на втілення амбітних планів НАСА в реальність", — написав тоді Джим Брайденстайн із НАСА у Twitter.

57-річний Дуг Ліман, який працював з Томом над фільмом "Грань майбутнього", призначений режисером.

Якщо все піде за планом, режисерові теж доведеться вирушити на орбіту. І він зазначив, що дуже "натхнений".

Ілон Маск відреагував на чутки у Twitter. "Має бути дуже весело!", — написав він.

Голова Universal Донна Ленглі натякнула на майбутній блокбастер, сказавши ВВС: "Ми з Томом розробляємо чудовий проєкт, у якому справді передбачається, що він доставить ракету на космічну станцію".

Вона сказала, що дія фільму "насправді відбувається на Землі, а потім персонаж має вирушити в космос, щоб врятувати становище".

"Сподіваюся, він стане першою цивільною особою, яка здійснила вихід у відкритий космос за межі Міжнародної космічної станції", — зазначила Донна й уточнила, що Круз зіграє "хлопця-невдаху", який виявляється єдиним, хто може врятувати Землю.

Нагадаємо, амбітні плани Тома Круза несподівано спровокували нові "космічні перегони". У РФ тут же заявили, що перші знімуть фільм у космосі. І втілили це в реальність.

У підсумку на МКС вирушили актриса Юлія Пересільд і режисер Клим Шипенко. Пересільд за сюжетом фільму "Виклик" дісталася роль лікаря, яка має врятувати космонавта, зробивши йому операцію на борту космічної станції.

Пересільд і Шипенко провели на МКС 12 днів і відзняли 40 хвилин матеріалу. У підсумку їхній незапланований політ повністю порушив роботу станції. Так, два космонавти залишилися на Землі, і один із них, 52-річний Андрій Бабкін, у космос ніколи не полетить, а ще двоє, які працювали на МКС, додому змогли повернутися на півроку пізніше, ніж було заплановано. Вартість польоту Пересільд і Шипенка Роскосмос не озвучив. Бюджет фільму склав 22 мільйони доларів. Прем'єра відбулася 20 квітня 2023 року.