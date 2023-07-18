Чем заменить сахар: 6 натуральных альтернатив с низким содержанием калорий

Они имеют такой же сладкий вкус, как обычный сахар, но не допускают скачков инсулина. Вот как можно заменить сахар, если вы хотите похудеть или ведете здоровый образ жизни.

Related video

Поиск альтернатив ингредиентам, которые, вредны для здоровья, является важнейшей задачей для тех, кто заботится о своем здоровье. Белый сахар, безусловно, входит в число основных продуктов, которые исключаются или резко сокращаются, если хотят избавиться от лишнего веса и поправить здоровье. Об этом пишет Vogue Italia.

Исключение сахара из своего рациона вовсе не означает, что вы должны полностью отказаться от сладкой пищи. Есть альтернативы белому сахару, которые позволят вам подсластить кофе или любимую овсянку без вреда для здоровья.

Фото: Pixabay

Это натуральные альтернативы имеют сладкий вкус, равный или похожий на сладкий вкус белого сахара, но являются лучшими продуктами с точки зрения питания. Они содержат мало калорий (в некоторых случаях 0) и имеют низкий гликемический индекс.

Это не значит, что ими можно злоупотреблять, но они могут быть полезной заменой сахар в десертах, кофе и любой другой еде, которая может стать вкуснее без ущерба для фигуры и здоровья.

Вреден ли белый сахар?

Каждый раз, когда мы потребляем сахар, наш организм расщепляет его на глюкозу, что влияет на гликемический уровень, вызывая всплески инсулина. В конечном итоге это вызывает воспаление во всех тканях организма с увеличением окислительного стресса и свободных радикалов. Таким образом, употребление сахара влияет не только на развитие ожирения, но и на появления диабета, резистентности к инсулину и метаболических заболеваний, а также преждевременное старение.

Коричневый сахар полезнее?

Фото: Freepik

Многие люди предпочитают добавлять в кофе пакетик коричневого сахара вместо белого, считая, что это полезнее. В действительности между этими двумя типами сахара нет никакой разницы. Оба содержат сахарозу. Единственная разница заключается в последней стадии рафинирования: тростниковый сахар-сырец менее очищен, чем белый сахар, и содержит небольшой процент патоки, что придает ему коричневый цвет и аромат. Но в питании между ними нет никакой разницы. Перед вами 6 натуральных альтернатив белому сахару.

Эритрол

Эритрол представляет собой многоатомный спирт природного происхождения, который получают путем бактериальной ферментации сахара некоторых фруктов. Он не содержит калорий, поэтому его гликемический индекс равен 0. Это натуральная альтернатива белому сахару и наиболее распространенный подсластитель с нулевой калорийностью.

Стевия

Stevia rebaudiana — натуральное сладкое растение, хотя оно не содержит фруктозы или глюкозы, но считается в 300 раз слаще сахара. Стевия имеет нулевую калорийность и гликемический индекс. Это одна из наиболее часто используемых альтернатив белому сахару, хотя она нравится не всем, потому что имеет специфическое горьковатое послевкусие.

Кокосовый сахар

Фото: Freepik

Извлеченный из нектара цветков кокосовой пальмы, он по внешнему виду напоминает сырой тростниковый сахар – зернистый и коричневого цвета. Однако гликемический индекс кокосового сахара равен 25, содержит 75% сахарозы, а также ряд витаминов и минералов.

Сироп агавы

Сироп агавы более сладкий, чем мед, на самом деле содержит 85% фруктозы, сохраняя при этом довольно низкий гликемический индекс — всего 15. Выбирайте не прозрачный рафинированный сироп, а менее обработанный, он темного цвета и в нем больше витаминов и минералов. Веганы, к слову, выбирают сироп агавы не только как низкокалорийную альтернативу классическому сахару, но и как заменитель меда, продукта животного происхождения.

Рисовый сироп

Фото: Freepik

Рисовый сироп или рисовый солод, полученный в результате прорастания злаков, является подсластителем, который также подходит для веганов в качестве менее калорийной альтернативы белому сахару. Его гликемический индекс 25 и он содержит 65% мальтозы (состоящей из связи двух молекул глюкозы).

Сироп якона

Этот сироп извлекают из корня якона — картофеля южноамериканского происхождения. Этот картофель известен как "картофель для диабетиков" из-за его очень низкого гликемического индекса, равного 1. Сироп якона содержит 20% сахарозы и 7% фруктозы.

Напомним, некоторые сахарозаменители могут навредить вашему здоровью

Ранее Фокус писал о том, что эндокринолог назвала 7 неочевидных симптомов диабета на которые нужно обратить внимание

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!