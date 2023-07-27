Райан Гослинг неловко оттолкнул Симу Лю на розовой дорожке "Барби" (видео)

В реальной жизни у Кенов случился небольшой конфликт.

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На фоне продолжающегося помешательства фанатов на новом фильме Греты Гервиг "Барби" всплыло видео, на котором Райан Гослинг (Кен) резко отмахивается от коллеги по фильму Симу Лю (также Кен) на пресс-дне фильма в Канаде в прошлом месяце. Об этом пишет PageSix.

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Когда дуэт позировал фотографам на красной дорожке 28 июня, 34-летний канадский актер Лю попытался обнять Гослинга за талию. Похоже, Райану не слишком понравился этот жест, он, казалось бы, сказал: "Не держи меня там, чувак. Я имею в виду, ты хочешь, чтобы я прикасался к тебе вот так?

В ответ Лю сказал: "О, это слишком нежно? Достаточно справедливо", прежде чем убрать руку от Гослинга.

Естественно, фанаты в соцсетях быстро оценили неловкое взаимодействие.

"О, я бы буквально никогда больше не показывал свое лицо, — заявил один в Twitter, а другой отметил: "Он [Гослинг] был так зол после этого, что вы можете видеть это по его лицу".

Между тем, другие предположили, что, возможно, Гослинг и Лю просто пытались отыграть на публике свои роли разных Кенов.

"Я думаю, что их персонажи играют так, как будто они ненавидят друг друга, потому что они соревнуются друг с другом в фильме", — объяснил еще один фанат.

Напомним, ранее режиссер фильма Грета Гервиг рассказала, стоит ли ожидать вторую часть фильма "Барби".