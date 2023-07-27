Раян Гослінг ніяково відштовхнув Сіму Лю на рожевій доріжці "Барбі" (відео)

У реальному житті у Кенів стався невеликий конфлікт.

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На тлі триваючого божевілля фанатів на новому фільмі Грети Гервіг "Барбі" спливло відео, на якому Раян Гослінг (Кен) різко відмахується від колеги за фільмом Сіму Лю (також Кен) на прес-дні фільму в Канаді минулого місяця. Про це пише PageSix.

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Коли дует позував фотографам на червоній доріжці 28 червня, 34-річний канадський актор Лю спробував обійняти Гослінга за талію. Схоже, Раяну не надто сподобався цей жест, він, здавалося б, сказав: "Не тримай мене там, чувак. Я маю на увазі, ти хочеш, щоб я торкався до тебе ось так?

У відповідь Лю сказав: "О, це занадто ніжно? Досить справедливо", перш ніж прибрати руку від Гослінга.

Природно, фанати в соцмережах швидко оцінили незручну взаємодію.

"О, я б буквально ніколи більше не показував своє обличчя, — заявив один у Twitter, а інший зауважив: "Він [Гослінг] був такий злий після цього, що ви можете бачити це по його обличчю".

Тим часом інші припустили, що, можливо, Гослінг і Лю просто намагалися відіграти на публіці свої ролі різних Кенів.

"Я думаю, що їхні персонажі грають так, наче вони ненавидять один одного, тому що вони змагаються один з одним у фільмі", — пояснив ще один фанат.

Нагадаємо, раніше режисерка фільму Грета Гервіг розповіла, чи варто очікувати другу частину фільму "Барбі".