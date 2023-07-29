Беременная Рианна поддержала тренд на Barbiecore (фото)

После выхода фильма "Барби" главным цветом лета 2023 года стал розовый.

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35-летняя американская певица Рианна поддержала тренд на Barbiecore. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная во второй раз артистка барбадосского происхождения появилась на публике со своим возлюбленным A$AP Rocky в Санта-Монике.

Молодая мама продемонстрировала свой заметно округленный живот в розовом спортивном бюстгальтере Barbie и соответствующих джоггерах, когда они с 34-летним рэпером прибыли на романтический ужин в любимый ресторан Giorgio Baldi.

Рири сочетала свой яркий ансамбль с парой белых кроссовок.

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Рианна и A$AP Rocky

Она также носила пару круглых солнцезащитных очков, украшенных мерцающими стразами, которые сочетались со слоями инкрустированных бриллиантами чокеров на ее шее. В частности, звезда мирового масштаба добавила к луку серебристую металлическую сумку через плечо.

Рианна

Между тем спутник беременной знаменитости продемонстрировал повседневный образ в белой футболке и серых брюках карго, украшенных золотыми пулями.

В мае 2022 года Рианна родила их первенца RZA. А в начале этого года она обнародовала новость о том, что снова беременна, и вскоре родит второго ребенка.

Напомним, Рианна на поздних сроках беременности появилась на публике в total-black образе.

Также Фокус писал о том, как украинские селебрити выглядели бы в мире Барби.