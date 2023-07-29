Вагітна Ріанна підтримала тренд на Barbiecore (фото)

Після виходу фільму "Барбі" головним кольором літа 2023 став рожевий.

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35-річна американська співачка Ріанна підтримала тренд на Barbiecore. Про це пише Daily Mail.

Вагітна вдруге артистка барбадоського походження зʼявилася на публіці зі своїм коханим A$AP Rocky у Санта-Моніці.

Молода мама продемонструвала свій помітно округлений живіт у рожевому спортивному бюстгальтері Barbie і відповідних джогерах, коли вони з 34-річним репером прибули на романтичну вечерю до улюбленого ресторану Giorgio Baldi.

Рірі поєднала свій яскравий ансамбль із парою білих кросівок.

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Ріанна та A$AP Rocky

Вона також носила пару круглих сонцезахисних окулярів, прикрашених мерехтливими стразами, які поєднувалися з шарами інкрустованих діамантами чокерів на її шиї. Зокрема зірка світового масштабу додала до луку сріблясту металеву сумку через плече.

Ріанна

Тим часом супутник вагітної знаменитості продемонстрував повсякденний образ у білій футболці та сірих штанах карго, прикрашених золотими кулями.

У травні 2022 року Ріанна народила їхнього первістка RZA. На початку цього року вона оприлюднила новину про те, що знову вагітна, і незабаром народить другу дитину.

Нагадаємо, Ріанна на пізніх термінах вагітності зʼявилася на публіці в total-black образі.

Також Фокус писав про те, як українські селебриті виглядали б у світі Барбі.