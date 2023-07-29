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Стиль жизни

Илон Маск отреагировал на помолвку дважды бывшей жены

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Фото: Elon Musk/Twitter | Илон Маск

Талула Райли объявила о намерениях выйти замуж за своего коллегу по цеху Томаса Броди-Сангстера.

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52-летний американский миллиардер Илон Маск поздравил свою дважды бывшую жену Талулу Райли с помолвкой с актером Томасом Броди-Сангстером.

"Поздравляю! ❤️", — написал владелец соцсети Twitter в ответ на объявление о помолвке своей бывшей возлюбленной.

В тот день 37-летняя Райли зашла в Twitter, который принадлежит Маску, чтобы поделиться новостью со своими подписчиками.

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"Очень рада сообщить, что после двух лет отношений мы с Томасом Броди-Сангстером помолвлены!" — написала она вместе с селфи, на котором актриса запечатлена с женихом.

33-летний актер "Игры престолов" поделился новостью в Instagram вместе с фотографией, на которой он и Райли сидят на гондоле.

"Рад сообщить, что мы с Талулой помолвлены. Любовь вокруг Х", — написал Томас.

Томас Броди-Сангстер и Талула Райли

52-летний Маск и Райли поженились в 2010 году, но через два года они расторгли брак. Пара дала своей любви еще один шанс в 2013 году, во второй раз поженившись. Через три года основатель Tesla и актриса "Westworld" снова решили разойтись.

Напомним, Талула Райли и Томас Броди-Сангстер решили пожениться.

Также Фокус писал об архивных фото Илона Маска с детьми и сестрой.