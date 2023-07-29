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Стиль життя

Ілон Маск відреагував на заручини двічі колишньої дружини

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Фото: Elon Musk/Twitter | Ілон Маск

Талула Райлі оголосила про наміри вийти заміж за свого колегу по цеху Томаса Броді-Сангстера.

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52-річний американський мільярдер Ілон Маск привітав свою двічі колишню дружину Талулу Райлі із заручинами з актором Томасом Броді-Сангстером.

"Вітаю!❤️", – написав власник соцмережі Twitter у відповідь на оголошення про заручини своєї колишньої коханої.

Того дня 37-річна Райлі зайшла у Twitter, який належить Маску, щоб поділитися новиною зі своїми підписниками.

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"Дуже рада повідомити, що після двох років стосунків ми з Томасом Броді-Сангстером заручені!" — написала вона разом із селфі, на якому акторка зображена з нареченим.

33-річний актор "Гри престолів" поділився новиною в Instagram разом із фотографією, на якій він і Райлі сидять на гондолі.

"Радий повідомити, що ми з Талулою заручені. Любов навколо Х", — написав Томас.

Томас Броді-Сангстер та Талула Райлі

52-річний Маск і Райлі одружилися у 2010 році, але через два роки вони розірвали шлюб. Пара дала своєму коханню ще один шанс у 2013 році, вдруге одружившись. Через три роки засновник Tesla та акторка "Westworld" знову вирішили розійтися.

Нагадаємо, Талула Райлі та Томас Броді-Сангстер вирішили одружитися.

Також Фокус писав про архівні фото Ілона Маска з дітьми та сестрою.