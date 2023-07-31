Принц Гарри планирует поездку в Сингапур: что известно

Герцог Сассекский примет участие в ежегодном благотворительном турнире Sentebale ISPS Handa Polo Cup.

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Sentebale — организация, которую Гарри основал в 2006 году вместе с принцем Лесото Сиисо для помощи детям в Африке, пострадавшим от бедности, неравенства, ВИЧ/СПИДа и, в последнее время, от COVID-19, объявила, что Кубок Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023 состоится в Сингапурском поло-клубе 12 августа. Об этом пишет People.

С 2010 года ежегодный Кубок по поло собрал более 14 миллионов долларов для поддержки работы Sentebale с детьми и молодежью.

38-летний герцог Сассекский заявил в своем заявлении: "Ежегодный Кубок по поло имеет важное значение для жизненно важной работы Sentebale, обеспечивающей детям и молодым людям здоровье, жизнестойкость и возможность развиваться. Средства, собранные в этом году, пойдут на поддержку нашей программы клубов и лагерей, которые оказывают интенсивную психосоциальную поддержку молодым людям, живущим с ВИЧ. Во время, когда ВИЧ-положительный статус больше не является смертным приговором, мы даем молодым людям возможность узнать свой статус, оставаться здоровыми и устранять стигму, чтобы они могли преодолеть цикл".

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"Мы рады вернуться в знаменитый Сингапурский поло-клуб в августе и еще раз чрезвычайно благодарны поло-сообществу и нашим спонсорам, в частности ISPS Handa, за их неизменную приверженность молодежи Лесото и Ботсваны", — добавил он.

Принц Гарри сыграет в команде Royal Salute Sentebale против команды Singapore Polo Club, которую возглавляет посол благотворительной организации и его давний друг Начо Фигерас.

Кроме того, поездка принца Гарри в Азию будет включать еще одну остановку — Токио.

Герцог Сассекский и Фигерас примут участие в саммите, посвященном силе спорта, общества и благотворительности, который состоится 9 августа в столице Японии на саммите ISPS Sports Values Summit.

Ранее Фокус писал, что судебные разбирательства только усугубят горе принца Гарри.