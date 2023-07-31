Принц Гаррі планує поїздку до Сінгапуру: що відомо

Герцог Сассекський візьме участь у щорічному благодійному турнірі Sentebale ISPS Handa Polo Cup.

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Sentebale — організація, яку Гаррі заснував у 2006 році разом із принцом Лесото Сіісо для допомоги дітям в Африці, які постраждали від бідності, нерівності, ВІЛ/СНІДу та останнім часом від COVID-19 оголосила, що Кубок Sentebale ISPS Handa Polo Cup 2023 року відбудеться в Сінгапурському поло-клубі 12 серпня. Про це пише People.

З 2010 року щорічний Кубок по поло зібрав понад 14 мільйонів доларів для підтримки роботи Sentebale з дітьми та молоддю.

38-річний герцог Сассекський заявив у своїй заяві: "Щорічний Кубок по поло має важливе значення для життєво важливої роботи Sentebale, яка забезпечує дітям та молодим людям здоров'я, життєстійкість та можливість розвиватися. Кошти, зібрані цього року, підуть на підтримку нашої програми клубів та таборів, які надають інтенсивну психосоціальну підтримку молодим людям, які живуть із ВІЛ. Під час, коли ВІЛ-позитивний статус більше не є смертним вироком, ми даємо молодим людям можливість дізнатися про свій статус, залишатися здоровими та усувати стигму, щоб вони могли подолати цикл”.

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"Ми раді повернутися у знаменитий Сінгапурський поло-клуб у серпні і ще раз надзвичайно вдячні поло-спільноті та нашим спонсорам, зокрема ISPS Handa, за їхню незмінну відданість молоді Лесото та Ботсвани", — додав він.

Принц Гаррі зіграє у команді Royal Salute Sentebale проти команди Singapore Polo Club, яку очолює посол благодійної організації та його давній друг Начо Фігерас.

Крім того, поїздка принца Гаррі до Азії включатиме ще одну зупинку — Токіо.

Герцог Сассекський та Фігерас візьмуть участь у саміті, присвяченому силі спорту, суспільства та благодійності, який відбудеться 9 серпня у столиці Японії на саміті ISPS Sports Values Summit.

Раніше Фокус писав, що судові розгляди лише посилять горе принца Гаррі.