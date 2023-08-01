Том Брэди провел время с дочерью на фоне романа с Ириной Шейк (фото)

Всего неделю назад стало известно о романе между Ириной Шейк и известным футболистом.

Related video

45-летний квотербек НФЛ Том Брэди провел время со своей дочерью на сафари. Фотографии с 10-летней Вивиан американский футболист опубликовал в своих историях в Instagram-аккаунте.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Дуэт папы и дочки наслаждался дикими животными и живописными видами. Спортсмен подписал одну фотографию своей дочери словами "настоящая любовь", а затем смайликами с красным сердцем. На другом снимке, которым Брэди поделился в своих соцсетях, Вивиан кормила птиц. Он также разместил фотографии львов и слонов, и рисунок на песке.

Фото: Instagram @tombrady Фото: Instagram @tombrady

В прошлые выходные Брэди и 37-летняя Ирина Шейк были сфотографированы в машине в Лос-Анджелесе. Инсайдеры сообщают, что между ними завязался роман. Почти сразу после этого появилась реакция бывшей жены спортсмена, супермодели Жизель Бюндхен, на новые отношения отца ее двоих детей.

Также Фокус писал, что бывший возлюбленный Шейк Брэдли Купер "обеспокоен" ее новым романом с Томом Брэди.