Том Бреді провів час із донькою на тлі роману з Іриною Шейк (фото)

Лише тиждень тому стало відомо про роман між Іриною Шейк та відомим футболістом.

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45-річний квотербек НФЛ Том Бреді провів час зі своєю дочкою на сафарі. Фотографії з 10-річною Вівіан американський футболіст опублікував у своїх історіях в Instagram-акаунті.

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Дует тата і доньки насолоджувався дикими тваринами та мальовничими краєвидами. Спортсмен підписав одну фотографію своєї доньки словами "справжнє кохання", а потім смайликами з червоним серцем. На іншому знімку, яким Бреді поділився у своїх соцмережах, Вівіан годувала птахів. Він також розмістив фотографії левів і слонів, та малюнок на піску.

Фото: Instagram @tombrady Фото: Instagram @tombrady

Минулими вихідними Бреді та 37-річну Ірину Шейк сфотографували в машині в Лос-Анджелесі. Інсайдери повідомляють, що між ними зав'язався роман. Майже відразу після цього з'явилася реакція колишньої дружини спортсмена, супермоделі Жизель Бюндхен, на нові стосунки батька її двох дітей.

Також Фокус писав, що колишній коханий Шейк Бредлі Купер "стурбований" її новим романом з Томом Бреді.