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Стиль жизни

Стало известно, какое хобби королевы Елизаветы II не нравится Чарльзу

Королева Елизавета II, Королева Елизавета II хобби, король чарльз, коллекция марок королевы елизаветы
Фото: Getty Images | Королева Елизавета II

Новоиспеченный монарх Великобритании увлекается рисованием и уходом за садом.

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Стало известно, какое хобби королевы Елизаветы II не нравится Чарльзу III. Об этом пишет Daily Express.

74-летний король Чарльз может быть сыном и наследником покойной королевы Елизаветы, но это не значит, что у них все общее — например, любовь к одному из любимых развлечений его матери — коллекционированию марок.

Покойная монарх получила репутацию настоящего филателиста, оставив семейную коллекцию стоимостью около 127 миллионов долларов.

Елизавета II, которая умерла в сентябре прошлого года в возрасте 96 лет, стала пятым членом королевской семьи, который оставил свою печать в Королевской филателистической коллекции. Она была основана герцогом Йоркским, который впоследствии стал королем Георгом V, в конце 1800-х годов.

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Королева Елизавета II Fullscreen
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Как известно, королева даже демонстрировала коллекцию главам государств, которые приезжали с визитом в королевство. Но согласно новому отчету, эта традиция не будет продолжена Чарльзом.

У короля есть другие хобби, которые ему нравятся гораздо больше, например рисование акварелью и уход за садом, и, кажется, он не слишком заинтересован в сборе почтовых марок.

Впрочем, Чарльз ІІІ унаследовал коллекцию от матери после ее смерти.

Король Чарльз III Fullscreen
Король Чарльз III
Фото: Getty Images

Напомним, король Чарльз ІІІ никогда не восхищался своим младшим братом, принцем Эндрю.

Также Фокус писал о визите короля Чарльза III и королевы Камиллы в Корнуолл.