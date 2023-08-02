Стало відомо, яке хобі королеви Єлизавети ІІ не подобається Чарльзу
Новоспечений монарх Великобританії захоплюється малюванням та доглядом за садом.
Стало відомо, яке хобі королеви Єлизавети ІІ не подобається Чарльзу ІІІ. Про це пише Daily Express.
74-річний король Чарльз може бути сином і спадкоємцем покійної королеви Єлизавети, але це не означає, що у них є все спільне — наприклад, любов до однієї з улюблених розваг його матері — колекціонування марок.
Покійна монархиня отримала репутацію справжнього філателіста, залишивши сімейну колекцію вартістю близько 127 мільйонів доларів.
Єлизавета ІІ, яка померла у вересні минулого року у віці 96 років, стала п’ятим членом королівської родини, який залишив свою печатку в Королівській філателістичній колекції. Вона була започаткована герцогом Йоркським, який згодом став королем Георгом V, наприкінці 1800-х років.
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Як відомо, королева навіть демонструвала колекцію главам держав, які приїжджали з візитом до королівства. Але згідно з новим звітом, ця традиція не буде продовжена Чарльзом.
У короля є інші хобі, які йому подобаються набагато більше, як-от малювання аквареллю та догляд за садом, і, здається, він не надто зацікавлений у зборі поштових марок.
Втім, Чарльз ІІІ успадкував колекцію від матері після її смерті.
Нагадаємо, король Чарльз ІІІ ніколи не захоплювався своїм молодшим братом, принцом Ендрю.
Також Фокус писав про візит короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли до Корнуоллу.