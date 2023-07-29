Король Чарльз III "ніколи не захоплювався" принцом Ендрю, — джерело

Упродовж 2023 року монарх намагається виселити брата з його маєтку.

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Король Чарльз III "ніколи не захоплювався" принцом Ендрю. Про це пише Sky News Australia.

За словами королівського експерта, король Чарльз III ніколи не дивився із захопленням на свого молодшого брата.

"Король ніколи не був великим шанувальником Ендрю, навіть у хороші дні", — сказав королівський кореспондент Майкл Коул.

Журналіст додав, що між монархом і герцогом Йоркським "було втрачено багато любові", оскільки на початку цього року спалахнула гостра суперечка щодо резиденції останнього.

74-річний Чарльз вигнав скандального члена королівської сім’ї з Букінгемського палацу в січні після того, як його покійна мати, королева Єлизавета II, позбавила його королівських і військових почестей раніше.

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Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

63-річного Ендрю ретельно перевіряють за його нібито дружбу зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

Як повідомляється, король сказав своєму молодшому братові, що "більше немає місця" для нього в офіційній королівській резиденції, коли він вигнав брата.

Відтоді герцог шукав притулку у своїй іншій королівській резиденції, маєтку під назвою Royal Lodge вартістю 46 мільйонів доларів.

Однак конфлікт виник після того, як Ендрю найняв будівельників, щоб зробити необхідний ремонт у зв’язку з проблемами вогкості та плісняви у нерухомості, яку він досі ділить з колишньою дружиною Сарою Фергюсон.

Принц Ендрю Фото: Getty Images

Таким чином Ендрю залишиться в маєтку до закінчення ремонтних робіт.

Щоб переконати брата переїхати, Чарльз запропонував йому котедж Фрогмор — будинок із п’ятьма спальнями, з якого виселили принца Гаррі та Меган Маркл.

Повідомляється, що через випробування король почувався "втомленим і розлюченим".

Нагадаємо, принц Ендрю боявся, що йому відключать комунальні послуги в маєтку.

Також Фокус писав про бажання принца Ендрю повернутися в королівську родину.