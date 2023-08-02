Хейли Бибер показала трендовое коктейльное платье (фото)

Благодаря силуэту без бретелей и бесшовной отделке, это миди – это простота в лучшей форме.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер продемонстрировала идеальное коктейльное платье. Звезду заметили во время ужина в Санта-Монике. Об этом пишет Daily Mail.

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Основательница косметического бренда Rhode Beauty вышла на публику в обтягивающем черном платье The Row 'Nita' стоимостью 107 тысяч гривен, которое подчеркивало ее стройную и подтянутую фигуру.

Жена Джастина Бибера отправилась в элитный итальянский ресторан Giorgio Baldi, который с годами стал известным фаворитом знаменитостей. Распустив свои волосы, знаменитость подчеркнула свои черты лица вечерним макияжем, включая темно-розовую помаду. Хейли дополнила образ подходящей сумочкой, черными остроносыми туфлями и добавила ярких красок с помощью маникюра.

В качестве аксессуаров звезда подиумов выбрала несколько колец, ожерелье, золотые часы и браслет на ногу.

Напомним, Хейли Бибер показала, какой маникюр можно сделать летом 2023.

Также Фокус писал о стильном шелковом платье на лето 2023, которое накануне продемонстрировала Хейли Бибер.