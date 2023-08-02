Гейлі Бібер показала трендову коктейльну сукню (фото)

Завдяки силуету без бретелей і безшовному оздобленню, це міді — це простота в найкращій формі.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер продемонструвала ідеальну коктейльну сукню. Зірку помітили під час вечері в Санта-Моніці. Про це пише Daily Mail.

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Засновниця косметичного бренду Rhode Beauty вийшла на публіку в обтислій чорній сукні The Row 'Nita' вартістю 107 тисяч гривень, яка підкреслювала її струнку і підтягнуту фігуру.

Дружина Джастіна Бібера вирушила в елітний італійський ресторан Giorgio Baldi, який з роками став відомим фаворитом знаменитостей. Розпустивши своє волосся, знаменитість підкреслила свої риси обличчя вечірнім макіяжем, включно з темно-рожевою помадою. Гейлі доповнила образ підходящою сумочкою, чорними гостроносими туфлями і додала яскравих фарб за допомогою манікюру.

Як аксесуари зірка подіумів вибрала кілька каблучок, намисто, золотий годинник і браслет на ногу.

Нагадаємо, Гейлі Бібер показала, який манікюр можна зробити влітку 2023 року.

Також Фокус писав про стильну шовкову сукню на літо 2023, яку напередодні продемонструвала Гейлі Бібер.