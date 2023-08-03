Меган Маркл расстроена тем, что Кейт Миддлтон "сошло с рук" жестокое поведение

У Кейт и Меган были холодные отношения на протяжении многих лет.

Related video

Меган Маркл расстроена тем, что ее невестка Кейт Миддлтон до сих пор не извинилась за то, как обращались с герцогиней Сассекской, когда она была работающим членом королевской семьи. Об этом пишет Mirror.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Бывшая американская актриса считает, что Миддлтон и ее муж, принц Уильям, "никогда не несли ответственности" за свои действия, сообщил источник, добавив, что пара "никогда не извинялась и, по-видимому, им все сходит с рук".

Источник рассказал, что Маркл была "убеждена", что люди будут ей сочувствовать после выхода документального фильма Netflix о герцогах Сассекских "Гарри и Меган".

"Этого не произошло, — заявил источник. — Это не то, как она представляла, что все обернется, но Меган знает правду и расскажет любому, кто будет слушать, что у Кейт было преимущество перед ней".

Постер сериала герцогов Сассекских Фото: Netflix

У Кейт и Меган были холодные отношения на протяжении многих лет.

Герцогиня Сассекская также утверждала, что Миддлтон была той, кто заставил ее плакать из-за платьев цветочниц на свадьбе с Гарри в 2018 году, а не наоборот, как сообщалось ранее. Она рассказала об этой ситуации в интервью с Опрой Уинфри в марте 2021 года.

"Я говорю это не для того, чтобы кого-то унизить, — сказала Маркл, — потому что это была очень тяжелая неделя перед свадьбой, и она была чем-то расстроена, но ей это нравилось, и она извинилась, и она принесла мне цветы и записку с извинениями".

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty

Она добавила: "Это заставило меня плакать, и это действительно задело мои чувства, и я подумала в контексте всего остального, что происходило в те дни, предшествовавшие свадьбе, что не имеет смысла не делать то, что делают все остальные. Конфронтации не было, и я действительно думаю, что несправедливо по отношению к ней вдаваться в подробности, потому что она извинилась, и я простила ее".

Гарри подробно рассказал об этом в своих мемуарах "Запасной", утверждая, что Миддлтон потребовала перешить все платья подружек невесты всего за четыре дня до свадьбы, потому что она была недовольна тем, как платье смотрелось на Шарлотте.

Напомним, королевская семья сделает все возможное, чтобы мемуары "Запасной" не повторились.

Также Фокус писал о настоящем характере Кейт Миддлтон.