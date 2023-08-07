Эмма Робертс в стильном летнем платье сходила шоппинг с бойфрендом (фото)

Пара отправилась в гипермаркет за покупками для дома.

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Американская актриса Эмма Робертс и ее возлюбленный Коди Джон были замечены за покупками в магазине Target в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

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32-летняя звезда "Королев крика" выглядела стильно в бело-желто-коричневом сарафане с принтом в виде мотоциклов. Она завершила образ коричневыми шлепанцами Birkenstock. Эмма прикрыла глаза парой солнцезащитных очков. Светлые волосы актрисы "Американской истории ужасов" были собраны в небрежный пучок.

Она была замечена с большими пластиковыми контейнерами для хранения, когда ее кавалер шел за ней с тележкой. Коди выбрал для выхода черные шорты с принтом, белую футболку и черные кроссовки с белыми носками.

Напомним, прошлым летом Эмма и Коди официально подтвердили свои отношения, опубликовав в Instagram-аккаунте парня черно-белый снимок. У племянницы Джулии Робертс есть двухлетний сын Роудс, которого она делит с бывшим парнем Гарретом Хедлундом.

Ранее Фокус писал, что Эмма Робертс позировала в зеленом бикини и забавной кепке.