Кейт Миддлтон вызвала резкую реакцию королевы Елизаветы ІІ, изменив ее свадебный подарок

На свадьбе старшего внука покойная королева подарила молодоженам особняк Анмер-Холл.

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Кейт Миддлтон столкнулась с "резким комментарием" от покойной королевы Елизаветы II после обновления ее свадебного подарка. Об этом пишет People.

Когда Кэтрин Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма, покойная монарх подарила им загородный особняк Анмер-Холл, но, по словам королевского автора, она не слишком увлекалась одним аспектом его ремонта, которым руководила Кейт.

Принцесса Уэльская возглавила ремонт, причем одной из особых комнат была огромная кухня открытой планировки. Однако, по словам королевского автора и эксперта Салли Беделл Смит, оказывается, что Елизавета II не очень восхищалась обновленной кухней и выразила свое недовольство во время посещения помещения.

Госпожа Беделл Смит, писательница, автор книги "Королева Елизавета: Жизнь современного монарха", рассказала журналу: "Я помню, когда они только завершили ремонт Анмер-Холла, и пригласили королеву на обед".

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Королева Елизавета II Фото: Getty Images

"У них одна из тех больших кухонь с обеденными зонами, и она сказала: "Я не могу понять, почему все проводят время на кухне".

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон не останутся в Шотландии на летние каникулы.

Также Фокус писал о том, кто в семье Уэльских выполняет роль "строгого родителя".