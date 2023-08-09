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Стиль жизни

Ребел Уилсон рассказала, планирует ли она еще детей

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Фото: Instagram @rebelwilson | Ребел Уилсон с дочерью

Звезда экрана хочет подарить своей дочери брата или сестру.

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43-летняя австралийская актриса Ребел Уилсон, у которой есть уже есть дочь Ройс, рассказала о том, что они с невестой Рамоной Агрумой планируют завести еще одного ребенка. Об этом пишет PageSix.

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Звезда "Идеального голоса" призналась, что расширение ее семьи может быть "невозможным", отметив: "Мне нужно сделать ЭКО. Как получится. Ройс такое чудо. И если она мой единственный ребенок, то это потрясающе".

Ребел Уилсон с дочерью Fullscreen
Ребел Уилсон с дочерью
Фото: Instagram @rebelwilson

Уилсон представила официльно свою девочку, рожденную с помощью суррогатной матери, в ноябре 2022 года.

"Я даже не могу описать свою любовь к ней, она прекрасное чудо!" — написала новоиспеченная мама в то время. — Я готова дать маленькой Ройс всю любовь, которую только можно вообразить".

Она также поблагодарила свою "великолепную суррогатную мать" за то, что она доставила "лучший подарок" с таким "изяществом и заботой".

Напомним, ранее Ребел показала, как выбирала с Рамоной Агрумой обручальные кольца. Пара обручилась в Диснейленде в начале этого года.

Также Фокус писал, что семье избранницы Ребел Уилсон трудно принять однополые отношения.