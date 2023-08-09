Греческий принц Константин-Алексиос встречается с моделью и актрисой Поппи Делевинь

Старшая сестра Кары Делевинь и принц проводят время на Ибице.

Related video

Модель и актриса Поппи Делевинь, звезда фильма "Меч короля Артура", проводит время вместе с новым кавалером из королевской семьи. Старшая сестра модели Кары Делевинь отдыхает на Ибице в компании принца Греции Константина-Алексиоса. Об этом пишет Tatler.

Пара, которая обнародовала свои отношения в феврале этого года, выглядела очень счастливой, отдыхая на яхте.

Папарацци сфотографировали 37-летняя модель и ее 24-летего бойфренда-аристократа, когда они позировали на борту яхты и явно не скрывали свои чувства.

Поппи Делевинь и греческий принц Константин

О том, что Поппи Делевинь и греческий принц встречаются, слухи ходили с начала года, но только снимки папарацци, сделанные в феврале подтвердили это.

Принц Константин является частью греческой королевской семьи. Его дед, покойный Константин II, был последним королем Греции. Королевская семья Греции тесно связана дружбой и родственными узами с британской королевской семьей. Константин-Алексиос приходится двоюродным братом королю Чарльзу III, а принц Уильям является его крестным отцом.

Принц Константин с братьями

Его отец — Павел, наследный принц Греческий, а мать — Мари-Шанталь, дочь миллиардера Роберта Уоррена Миллера и одна из знаменитых сестер Миллер, все из которых вышли замуж за богатых и влиятельных мужчин.

Принц Константин-Алексиос является одним из самых завидных холостяков из высшего света.

Принц Константин и его сестра, принцесса Олимпия Фото: Getty Images

А Поппи Делевинь — старшая сестра модели Кары Делевинь и настоящая королева светской жизни. Ее близкие друзья леди Мэри Чартерис, леди Лола Бьют и Джаззи де Лиссер также сейчас находятся на Ибице и были замечены на этой неделе на вечеринке, организованном маркизой Бьют.

Недавно Поппи провела время с сестрой своего парня, греческой принцессой Олимпией на Уимблдоне.

В 2014 году Поппи Делевинь вышла замуж за бизнесмена Джеймса Кука в церкви Найтсбриджа. Свадьба была очаровательной. А ее сестры Кара и Хлоя были среди подружек невесты.

Но в начале 2022 года появилась информация о том, что Поппи и Джеймс расстались.

Напомним, в начале этого когда скончался Константин II, последний король Греции. Проститься с ним из Британии приехала принцесса Анна.

А невестка короля, наследница миллиардера Мари-Шанталь, технически стала кронпринцессой. Она, и ее супруг, принц Павлос не сядут на престол Греции, так как за упразднение монархии народ Греции высказался еще в середине прошлого века на референдуме.