Грецький принц Костянтин Олексіос зустрічається з моделлю і актрисою Поппі Делевінь

Старша сестра Кари Делевінь і принц проводять час на Ібіці.

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Модель і акторка Поппі Делевінь, зірка фільму "Меч короля Артура", проводить час разом із новим кавалером із королівської сім'ї. Старша сестра моделі Кари Делевінь відпочиває на Ібіці в компанії принца Греції Костянтина Олексіоса. Про це пише Tatler.

Пара, яка оприлюднила свої стосунки в лютому цього року, виглядала дуже щасливою, відпочиваючи на яхті.

Папараці сфотографували 37-річну модель та її 24-річного бойфренда-аристократа, коли вони позували на борту яхти і явно не приховували своїх почуттів.

Поппі Делевінь і грецький принц Костянтин

Про те, що Поппі Делевінь і грецький принц зустрічаються, чутки ходили з початку року, але тільки знімки папараці, зроблені в лютому, підтвердили це.

Принц Костянтин є частиною грецької королівської родини. Його дід, покійний Костянтин II, був останнім королем Греції. Королівська сім'я Греції тісно пов'язана дружбою і родинними зв'язками з британською королівською сім'єю. Костянтин Олексіос доводиться двоюрідним братом королю Чарльзу III, а принц Вільям є його хрещеним батьком.

Принц Костянтин із братами

Його батько — Павло, спадкоємний принц Грецький, а мати — Марі-Шанталь, дочка мільярдера Роберта Воррена Міллера і одна зі знаменитих сестер Міллер, всі з яких вийшли заміж за багатих і впливових чоловіків.

Принц Костянтин Олексіос є одним із найзавидніших парубків із вищого світу.

Принц Костянтин і його сестра, принцеса Олімпія Фото: Getty Images

А Поппі Делевінь — старша сестра моделі Кари Делевінь і справжня королева світського життя. Її близькі друзі леді Мері Чартеріс, леді Лола Б'ют і Джаззі де Ліссер також зараз перебувають на Ібіці, і їх помітили цього тижня на вечірці, організованій маркізою Б'ют.

Нещодавно Поппі провела час із сестрою свого хлопця, грецькою принцесою Олімпією на Вімблдоні.

У 2014 році Поппі Делевінь вийшла заміж за бізнесмена Джеймса Кука в церкві Найтсбріджа. Весілля було чарівним. А її сестри Кара і Хлоя були серед подружок нареченої.

Але на початку 2022 року з'явилася інформація про те, що Поппі та Джеймс розлучилися.

Нагадаємо, на початку цього коли помер Костянтин II, останній король Греції. Попрощатися з ним із Британії приїхала принцеса Анна.

А невістка короля, спадкоємиця мільярдера Марі-Шанталь, технічно стала кронпринцесою. Вона, і її чоловік, принц Павлос, не сядуть на престол Греції, оскільки за скасування монархії народ Греції висловився ще в середині минулого століття на референдумі.