6 мест, где принц и принцесса Уэльские могут провести каникулы со своими детьми

Где в этом году принц и принцесса Уэльские проведут время с детьми, пока неизвестно.

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон традиционно конец лета стараются провести подальше от публики и берут отпуск, чтобы посвятить время своим детям: принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, которые учатся в школе Ламбрук в Беркшире . Хотя пока что неизвестно, где они проведут это время, издание Hello назвало наиболее известные локации, где принц и принцесса Уэльские любят проводить каникулы.

Анмер-Холл

Дом Уильяма и Кейт в Норфлке был их загородным убежищем с тех пор, как покойная королева Елизавета подарила молодоженам недвижимость в георгианском стиле с десятью спальнями после их свадьбы в 2011 году. Супруги обычно проводят выходные и школьные каникулы в Анмер-Холле и даже решили остаться в Норфолке во время карантина из-за коронавируса, где они удаленно выполняли королевские обязанности и обучали детей на дому.

Принц и принцесса Уэльские в Анмер-Холле

Лыжные курорты

Как и многие члены королевской семьи, принц и принцесса Уэльские долгое время были заядлыми лыжниками, и в последние годы они передают это детям во время семейных поездок. В 2016 году они взяли старших детей на свой первый лыжный отдых во французских Альпах. Пара опубликовала семейные фотографии с отпуска, на которых Джордж и Шарлотта были одеты в зимние костюмы. В 2022 году на Пасху вся семья принца Уильяма была замечена на лыжном отдыхе в Куршевеле, Франция.

Фото: Getty Images

Иордания

Кенсингтонский дворец сообщил, что Уильям и Кейт взяли Джорджа, Шарлотту и Луи на отдых в Иорданию, когда они представили свою рождественскую открытку 2021 года. Поездка состоялась в том же году, но гораздо ранее Рождества. Супруги с детьми посетили древний город Петру.

Иордания очень близка принцессе Кейт, поскольку когда ей было два года, ее отец приехал сюда в командировку, и все Миддлтоны жили в этой стране три года.

Принц Уильяи и Кейт с детьми в Иордании Фото: princeandprincessofwales/instagram

Мюстик

В прошлом принц и принцесса наслаждались семейным отдыхом в Мюстике с родителями Кейт, Кэрол и Майклом Миддлтонами, а принц Джордж, как сообщается, отпраздновал свой шестой день рождения на частном карибском острове в 2019 году. Виллой Les Jolies Eaux на этом острове владела покойная двоюродная бабушка принца Уильяма, принцесса Маргарет.

Острова Силли

В последние годы Уильям и Кейт не только путешествуют за границу, но и отдыхают с семьей. В 2021 году семья из пяти человек отдыхала на островах Силли у побережья Корнуолла второй год подряд. Пара и их маленькие дети были замечены на велосипеде вокруг острова Треско в 2020 году — единственного из пяти населенных островов, который находится в частной собственности.

Уильям также отдыхал в Треско в детстве со своими родителями, принцем Чарльзом и принцессой Дианой, а также с братом, принцем Гарри, еще в 1989 году.

Балморал

Покойная королева Елизавета II ежегодно принимала свою семью во время летних каникул в замке Балморал, включая Уильяма, Кейт и их детей. Шотландия — особое место для Уильяма и Кейт, поскольку здесь они познакомились в университете Сент-Эндрюс.

Сообщается, что пара живет в собственном доме на территории Балморала — Там-На-Гар. Он расположен недалеко от королевской резиденции Биркхолл. Его принцу Уильяму подарила его прабабушка, королева-мать, еще до своей смерти.

Балморал – любимое место отдыха королевской семьи в Шотландии Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон рассказала, кто в их семье "строгий родитель".