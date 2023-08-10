6 місць, де принц і принцеса Уельські можуть провести канікули зі своїми дітьми

Обычно о месте отдыха королевских особ становится известно, когда он заканчивается.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон традиційно кінець літа намагаються провести подалі від публіки і беруть відпустку, щоб присвятити час своїм дітям: принцу Джорджу, принцесі Шарлоті і принцу Луї, які навчаються в школі Ламбрук в Беркширі. Хоча поки що невідомо, де вони проведуть цей час, видання Hello назвало найвідоміші локації, де принц і принцеса Уельські люблять проводити канікули.

Анмер-Холл

Будинок Вільяма і Кейт у Норфлку був їхнім заміським прихистком відтоді, як покійна королева Єлизавета подарувала молодятам нерухомість у георгіанському стилі з десятьма спальнями після їхнього весілля 2011 року. Подружжя зазвичай проводить вихідні та шкільні канікули в Анмер-Холі й навіть вирішило залишитися в Норфолку під час карантину через коронавірус, де воно віддалено виконувало королівські обов'язки й навчало дітей вдома.

Принц і принцеса Уельські в Анмер-Холі

Лижні курорти

Як і багато членів королівської сім'ї, принц і принцеса Уельські тривалий час були завзятими лижниками, й останніми роками вони передають це дітям під час сімейних поїздок. У 2016 році вони взяли старших дітей на свій перший лижний відпочинок у французьких Альпах. Пара опублікувала сімейні фотографії з відпустки, на яких Джордж і Шарлотта були одягнені в зимові костюми. У 2022 році на Великдень вся сім'я принца Вільяма була помічена на лижному відпочинку в Куршевелі, Франція.

Фото: Getty Images

Йорданія

Кенсингтонський палац повідомив, що Вільям і Кейт узяли Джорджа, Шарлотту і Луї на відпочинок до Йорданії, коли вони представили свою різдвяну листівку 2021 року. Поїздка відбулася того ж року, але набагато раніше Різдва. Подружжя з дітьми відвідало стародавнє місто Петру.

Йорданія дуже близька принцесі Кейт, оскільки коли їй було два роки, її батько приїхав сюди у відрядження, і всі Міддлтони жили в цій країні три роки.

Принц Вільяї та Кейт із дітьми в Йорданії Фото: princeandprincessofwales/instagram

Мюстік

У минулому принц і принцеса насолоджувалися сімейним відпочинком у Мюстіку з батьками Кейт, Керол і Майклом Міддлтонами, а принц Джордж, як повідомляють, відсвяткував свій шостий день народження на приватному карибському острові 2019 року. Віллою Les Jolies Eaux на цьому острові володіла покійна двоюрідна бабуся принца Вільяма, принцеса Маргарет.

Острови Сіллі

Останніми роками Вільям і Кейт не тільки подорожують за кордон, а й відпочивають із сім'єю. 2021 року сім'я з п'яти осіб відпочивала на островах Сіллі біля узбережжя Корнуолла другий рік поспіль. Пару та їхніх маленьких дітей помітили на велосипеді навколо острова Треско 2020 року — єдиного з п'яти населених островів, який перебуває у приватній власності.

Вільям також відпочивав у Треско в дитинстві зі своїми батьками, принцом Чарльзом і принцесою Діаною, а також із братом, принцом Гаррі, ще 1989 року.

Балморал

Покійна королева Єлизавета II щорічно приймала свою сім'ю під час літніх канікул у замку Балморал, включно з Вільямом, Кейт та їхніми дітьми. Шотландія — особливе місце для Вільяма і Кейт, оскільки тут вони познайомилися в університеті Сент-Ендрюс.

Повідомляється, що пара живе у власному будинку на території Балморала — Там-На-Гар. Він розташований недалеко від королівської резиденції Біркхолл. Його принцу Вільяму подарувала його прабабуся, королева-мати, ще до своєї смерті.

Балморал — улюблене місце відпочинку королівської сім'ї в Шотландії Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон розповіла, хто в їхній родині "суворий батько".