Оригинальное блюдо из простых продуктов: рецепт кисло-сладких баклажанов

Баклажаны, приготовленные таким образом, можно подавать к мясу, рыбе, или просто с поджаренным хлебом.

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Если вы любите кисло-сладкие овощи, то вам точно понравится этот рецепт. Баклажаны идеально подходят, ведь у них плотная мякоть и они отлично впитывают ароматы.

Мягкие и ароматные, благодаря добавлению душистых ароматных трав, кисло-сладкие баклажаны являются идеальным летним гарниром: к жареному мясу или рыбе или просто к поджаренным гренкам. Пополните свое летнее меню аппетитным, но в то же время оригинальным блюдом. Рецептом поделились на кулинарном ресурсе Giallo Zafferano.

Кисло-сладкие баклажаны

Ингредиенты:

баклажаны — 780 г;

белый винный уксус — 40 г;

сахар — 40г;

оливковое масло — 40 г;

1 зубчик чеснока;

мята (около 10 листочков) по вкусу;

базилик (около 10 листьев) по вкусу;

соль, черный перец по вкусу.

Чтобы приготовить кисло-сладкие баклажаны, вымойте и высушите баклажаны, затем обрежьте кончики и нарежьте их толстыми ломтиками. Очистите чеснок и нарежьте его тонкими ломтиками.

В большой кастрюле разогрейте 40 г масла и обжарьте в нем нарезанный зубчик чеснока. Когда чеснок подрумянится, добавьте баклажаны и обжаривайте на среднем огне, часто помешивая, пока они не станут достаточно мягкими и не отдавать жидкость. Это займет около 20 минут.

В этот момент еще больше увеличьте огонь и добавьте ароматные травы: мяту и базилик, предварительно промытые и обсушенные, а также уксус и сахар.

Все хорошо перемешайте и дайте уксусу испариться. Убавьте огонь и накройте крышкой. Готовьте еще 10 минут. Снимите крышку, хорошо перемешайте и доведите до готовности последние 5 минут. Ваши кисло-сладкие баклажаны готовы к подаче.

Держите кисло-сладкие баклажаны в холодильнике не более трех дней.

Вы можете добавить к этому рецепту поджаренные кедровые орешки, а если вам не нравится чеснок, вы можете заменить его красным луком.

Если вы любите баклажаны, то попробуйте приготовить из них рулетики в томатном соусе.