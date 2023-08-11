Оригінальна страва з простих продуктів: рецепт кисло-солодких баклажанів
Баклажани, приготовані таким чином, можна подавати до м'яса, риби, або просто з підсмаженим хлібом.
Якщо ви любите кисло-солодкі овочі, то вам точно сподобається цей рецепт. Баклажани ідеально підходять, адже у них щільна м'якоть і вони відмінно вбирають аромати.
М'які та ароматні, завдяки додаванню запашних ароматних трав, кисло-солодкі баклажани є ідеальним літнім гарніром: до смаженого м'яса чи риби або просто до підсмажених грінок. Поповніть своє літнє меню апетитною, але водночас оригінальною стравою. Рецептом поділилися на кулінарному ресурсі Giallo Zafferano.
Кисло-солодкі баклажани
Інгредієнти:
- баклажани — 780 г;
- білий винний оцет — 40 г;
- цукор — 40 г;
- оливкова олія — 40 г;
- 1 зубчик часнику;
- м'ята (близько 10 листочків) до свого смаку;
- базилік (близько 10 листків) до свого смаку;
- сіль, чорний перець до свого смаку.
Щоб приготувати кисло-солодкі баклажани, вимийте і висушіть баклажани, потім обріжте кінчики і наріжте їх товстими скибочками. Очистить часник і наріжте його тонкими скибочками.
У великій каструлі розігрійте 40 г олії та обсмажте в ній нарізаний зубчик часнику. Коли часник підрум'яниться, додайте баклажани й обсмажуйте на середньому вогні, часто помішуючи, доки вони не стануть досить м'якими і не віддаватимуть рідину. Це займе близько 20 хвилин.
У цей момент ще більше збільште вогонь і додайте ароматні трави: м'яту і базилік, попередньо промиті й обсушені, а також оцет і цукор.
Усе добре перемішайте і дайте оцту випаруватися. Зменште вогонь і накрийте кришкою. Готуйте ще 10 хвилин. Зніміть кришку, добре перемішайте і доведіть до готовності останні 5 хвилин. Ваші кисло-солодкі баклажани готові до подачі.
Тримайте кисло-солодкі баклажани в холодильнику не більше трьох днів.
Ви можете додати до цього рецепта підсмажені кедрові горішки, а якщо вам не подобається часник, ви можете замінити його червоною цибулею.
Якщо ви любите баклажани, то спробуйте приготувати з них рулетики в томатному соусі.