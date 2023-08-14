Джулианну Мур заметили за поцелуями с мужем (фото)

Звездные супруги, которые скоро празднуют 20-летие брака, прибыли в Хэмптонс.

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62-летнюю американскую актрису Джулианну Мур заметили за поцелуями с мужем Бартом Фрейндлихом. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная пара наслаждалась романтическим побегом в Хэмптонс. Их заметили в аэропорту за поцелуями.

Джулианна (настоящее имя актрисы — Джулия Анна Смит) была в белых брюках и блузке.

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Звезда экрана прикрыла свои знаменитые рыжие волосы светлой кепкой и обула ноги в коричневые Birkenstocks. Лауреат премии "Оскар" носила соломенную сумку и рюкзак Louis Vuitton.

53-летний Барт тем временем был в светлых штанах и красной футболке.

Влюбленные познакомились в 1996 году, когда Джулианна снималась в фильме Фрейндлиха о собрании неблагополучной семьи в Новой Англии на День благодарения.

У звездной пары родился сын Калеб в 1997 году и дочь Лив в 2002 году. Они поженились только 23 августа 2003 года.

Напомним, Джулианна Мур присоединилась к забастовке актеров в Голливуде.

Также Фокус писал о редких фото наследницы Джулианны Мур и Барта Фрейндлиха.