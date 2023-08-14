Джуліанну Мур помітили за поцілунками з чоловіком (фото)

Зіркове подружжя, яке святкує 20-річчя шлюбу, прибуло до Гемптонсу.

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62-річну американську акторку Джуліанну Мур помітили за поцілунками з чоловіком Бартом Фрейндліхом. Про це пише Daily Mail.

Зіркова пара насолоджувалася романтичною втечею в Гемптонс. Їх помітили в аеропорту за поцілунками.

Джуліанна (справжнє імʼя акторки — Джулія Анна Сміт) була в білих штанах і блузці.

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Зірка екрану прикрила своє знамените руде волосся світлою кепкою та взула ноги в коричневі Birkenstocks. Лауреатка премії "Оскар" носила солом’яну сумку та рюкзак Louis Vuitton.

53-річний Барт тим часом був у світлих штанах та червоній футболці.

Закохані познайомилися у 1996 році, коли Джуліанна знімалася у фільмі Фрейндліха про зібрання неблагополучної родини в Новій Англії на День подяки.

У зіркової пари народився син Калеб у 1997 році та дочка Лів у 2002 році. Вони одружилися лише 23 серпня 2003 року.

Нагадаємо, Джуліанна Мур приєдналася до страйку акторів у Голлівуді.

Також Фокус писав про рідкісні фото спадкоємиці Джуліанни Мур та Барта Фрейндліха.