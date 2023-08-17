Анджелина Джоли была замечена на прогулке с 19-летним сыном

Знаменитость наслаждается выходным днем с сыном.

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48-летняя американская актриса Анджелина Джоли была замечена прогулке вместе с 19-летним сыном Паксом в районе Сохо в Нью-Йорке. Об этом пишет People.

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Бывшая жена Брэда Питта появилась в модном районе в черных брюках и соответствующем блейзере, надев под него черную блузку с кружевом на декольте. Джоли дополнила монохромный ансамбль большими солнцезащитными очками и черными туфлями. В руках знаменитость держала черный клатч.

Ее сын выбрал образ в приглушенных тонах, надев повседневную бежевую толстовку и черные брюки. Юшоша завершил аутфит черной сумкой, черной кепкой и белыми кедами.

Анджелина Джоли на прогулке с сыном Паксом Фото: Getty Images

У Джоли шестеро детей — 15-летние близнецы Вивьен и Нокс, 17-летняя Шайло, 18-летняя Захара, 19-летний Пакс и 22-летний Мэддокс. Брэд Питт и Анджелина воспитывали шестерых детей, пока не развелись в 2016 году после 12 лет совместной жизни. И только в 2023 окончательно закончились суды за общее имущество и детей.

Напомним, Анджелина Джоли наняла 15-летнюю дочь на работу.

Также Фокус писал об истории любви Анджелины Джоли и Брэда Питта.