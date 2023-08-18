Анджелина Джоли показала с чем носить черный блейзер (фото)

Актриса своими нарядами предлагает неподвластную времени эстетику и моду.

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48-летняя американская актриса Анджелина Джоли показала с чем модно носить черный блейзер. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость в элегантном образе заметили во время похода по магазинам в Нью-Йорке. Бывшая жена Брэда Питта выбрала для выхода стильный черный блейзер, который сочетала с черным длинным платьем и замшевыми остроносыми туфлями на каблуке.

Ансамбль звезда "Малифисенты" дополнила большой сумкой Celine с фирменным принтом и черными солнцезащитными очками, а каштановые волосы Джоли были собраны в гладкий пучок.

Ее шоппинг состоялся всего через два дня после того, как выяснилось, что она наняла свою 15-летнюю дочь Вивьен в качестве ассистентки.

"Вив напоминает мне мою мать тем, что она сосредоточена не на том, чтобы быть в центре внимания, а на том, чтобы поддерживать других творческих людей, — сказала Джоли в комментарии для People. — Она очень вдумчива и серьезно относится к театру и усердно работает, чтобы наилучшим образом понять, как внести свой вклад".

Вивьен и ее брат-близнец Нокс — младшие дети Джоли и ее бывшего мужа Брэда Питта. У знаменитостей также есть 17-летняя Шайло, 18-летняя Захара, 19-летний Пакс и 22-летний Мэддокс.

Также Фокус писал, что Анджелина Джоли приедет в Венгрию осенью 2023.