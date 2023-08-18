Анджеліна Джолі показала з чим носити чорний блейзер (фото)

Акторка своїм вбранням пропонує непідвладну часу естетику і моду.

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48-річна американська акторка Анджеліна Джолі показала з чим модно носити чорний блейзер. Про це пише Daily Mail.

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Знаменитість в елегантному образі помітили під час походу по магазинах у Нью-Йорку. Колишня дружина Бреда Пітта обрала для виходу стильний чорний блейзер, який поєднала з чорною довгою сукнею та замшевими гостроносими туфлями на підборах.

Ансамбль зірка "Маліфісенти" доповнила великою сумкою Celine з фірмовим принтом і чорними сонцезахисними окулярами, а каштанове волосся Джолі зібрала в гладкий пучок.

Її шопінг відбувся всього за два дні після того, як з'ясувалося, що вона найняла свою 15-річну доньку Вів'єн як асистентку.

"Вів нагадує мені мою матір тим, що вона зосереджена не на тому, щоб бути в центрі уваги, а на тому, щоб підтримувати інших творчих людей, — сказала Джолі в коментарі для People. — Вона дуже вдумлива і серйозно ставиться до театру і старанно працює, щоб якнайкраще зрозуміти, як зробити свій внесок".

Вів'єн та її брат-близнюк Нокс — молодші діти Джолі та її колишнього чоловіка Бреда Пітта. У знаменитостей також є 17-річна Шайло, 18-річна Захара, 19-річний Пакс і 22-річний Меддокс.

Також Фокус писав, що Анджеліна Джолі приїде в Угорщину восени 2023 року.